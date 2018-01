Polizeibericht Eberswalde vom 08.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Kreissäge löst Brand aus

Eberswalde. Einen Feueralarm gab es am Sonnabend gegen 14.30 Uhr in Eberswalde. Als Brandort wurde den Einsatzkräften die Franz-Brüning-Straße gemeldet. Ein Hobbybastler war beim Sägen, als plötzlich aus der Kreissäge Feuer sprühte und in der Folge sich die Sägespäne auf dem Fußboden entzündeten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandenen Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bernau. Ausfallerscheinungen nahmen Polizisten bei einem Kraftfahrer war, den sie am Sonnabendvormittag zur Fahrzeugkontrolle herausgewunken hatten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest zeigte, dass der Mitsubishi-Fahrer unter Einfluss von Amphetaminen stand. Das Fahrzeug wurde stillgelegt, für den Fahrer gab es eine Anzeige.

Einbruch in Gartenlaube

Bernau. Den Einbruch in seine Gartenlaube in der Kolonie „Sonnenblume“ in der Mainstraße bemerkte der Besitzer am Freitag und zeigte dies an. Die Türschlösser des Bungalows waren geknackt worden und auch aus dem Schuppen fehlten Elektrowerkzeuge sowie Gartengeräte. Der ungefähre Schaden wird mit 650 Euro angegeben.

VW-Golf aufgebrochen

Zepernick. Am Sonnabend wurde in der Zepernicker Poststraße ein VW Golf aufgebrochen. Die Besitzerin bemerkte gegen Mittag die nur angelehnte Beifahrertür. Im Auto war alles durchwühlt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen sowie Täterspuren gesichert.

Täter stehlen Werkzeug

Lunow-Stolzenhagen. Zwei Nebengebäude auf einem Wochenendgrundstück waren das Ziel unbekannter Täter. Der Besitzer erstattete nach dem Einbruch am Freitagnachmittag Anzeige. Es fehlten mehrere Elektrowerkzeuge. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.