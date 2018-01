Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 08.01.2018

MOZ

Frankfurt (MOZ) Am selben Tag zweimal erwischt

Ein Detektiv hat am Sonnabendnachmittag einen Mann beim Diebstahl von mehreren Flaschen Schnaps in einem Supermarkt Am Hedwigsberg ertappt. Videoaufzeichnungen belegten, dass der Mann aus Polen bereits am Vormittag Alkohol gestohlen hatte. Da er sich nicht ausweisen konnte und einen Alkoholwert von über 4 Promille hatte, wurde in Gewahrsam genommen. Obendrein entdeckten die Polizeibeamten in seiner Jackentasche ein griffbereites Messer in seiner Jackentasche aufgefunden. – nun wird wegen Diebstahls mit Waffen gegen ihn ermittelt.

Scharfe Dogge auf Kontrahenten gehetzt

Nach mehreren Bissverletzungen durch einen Hund musste ein 29-Jähriger aus Eisenhüttenstadt am Wochenende operiert werden. Am Sonnabendnachmittag in der Bahnhofstraße hatte es im Ortsteil Fürstenberg einen Streit zwischen dem Mann und einer 31-jährigen Frau gegeben. Dieser artete in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Die zu diesem Zeitpunkt betrunkene Frau soll eine Dogge auf den Mann gehetzt haben, die ihm mehrfach in beide Beine biss. Im Krankenhaus musste der Verletzte operiert werden. Der Frau wurde der Hund weggenommen und ins Tierheim gebracht. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

Geblitzt wird heute unter anderem in Booßen an der Berliner Straße in Richtung Treplin. Am Dienstag steht ein Blitzer an der Lindenstraße in Richtung Carthausplatz.

Blitzer