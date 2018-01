Polizeibericht Strausberg vom 08.01.2018

LR STR

Strausberg (MOZ) 1000 Euro Schaden nach Einbruch

Fredersdorf-Vogelsdorf. Kriminelle brachen über den Jahreswechsel, genauer zwischen dem 29. Dezember und dem vergangenen Sonnabend, auf einem Wochenendgrundstück in der Fredersdorfer Chaussee in Fredersdorf-Vogelsdorf gewaltsam in einen Schuppen und ein Wochenendhaus ein. Dabei zerstörten sie einen Bewegungsmelder und stahlen einen Flachbildfernseher sowie eine Musikanlage. Die Schadenshöhe wird mit rund 1000 Euro angegeben.

Randalierer sprengen Postbriefkästen

Strausberg. In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen an Briefkästen, teilweise von der Post, weil Randalierer Feuerwerksböller hineingeworfen haben. Betroffen waren Hennickendorf, Rehfelde, Ruhlsdorf, Hohenstein und Waldsieversdorf. In Hohenstein wurde die Verglasung der Bushaltestelle mittels Böllern beschädigt.

Dieseldiebstahl im Wirtschaftsweg

Strausberg. Auf einem Firmengelände im Strausberger Wirtschaftsweg stahlen Diebe in der Nacht vom vergangenen Freitag zu Sonnabend aus drei abgestellten Lastkraftwagen insgesamt 400 Liter Dieselkraftstoff. Die Schadenshöhe liegt bei rund 450 Euro.

Gestohlenen Transporter gefunden

Rüdersdorf. Nach Hinweis eines aufmerksamen Bürgers wurde bereits am Freitag vergangener Woche gegen 11 Uhr in einem Waldweg im Rüdersdorfer Ortsteil Tasdorf, neben der Umgehungsstraße, ein in Berlin gestohlener VW Transporter aufgefunden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.