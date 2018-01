Polizeibericht Freienwalde vom 08.01.2018

MOZ

Freienwalde (MOZ) Pkw schleuderte quer über die B 168

Müncheberg. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der Bundesstraße 168 von Müncheberg Richtung Eberswalde. Eine 49-jährige VW-Fahrerin war aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach links von ihrem Fahrstreifen abgekommen. Da glücklicherweise kein Gegenverkehr herrschte, schrammte sie die linke Leitplanke. Das Auto trudelte daraufhin nach rechts, zur anderen Leitplanke. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die B 168 war bis gegen 10.30 Uhr gesperrt. Der Schaden an Pkw und Leitplanken wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Kreissäge löst Brand aus

Eberswalde. Einen Feuer­alarm gab es am Sonnabend gegen 14.30 Uhr in Eberswalde. Als Brandort wurde den Einsatzkräften die Franz-Brüning-Straße gemeldet. Ein Hobbybastler war beim Sägen, als plötzlich aus der Kreissäge Feuer sprühte und in der Folge sich die Sägespäne auf dem Fußboden entzündeten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.