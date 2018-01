Abtauchen in eine andere Welt

Janet Neiser

Frankfurt (Oder) (MOZ)

"Das waren gerade die entspanntesten zehn Minuten der ganzen Woche." Torsten Bogs ist immer noch ganz beseelt vom Tauchgang im fünf Grad Celsius kalten Helenesee. "Keiner quatscht einen an, man schwebt geradezu." Seit den 1990er-Jahren macht er beim Neujahrstauchen mit, wenn es seine Zeit zulässt. Der Frankfurter war gerade mit Neptun und einem leuchtenden Weihnachtsbaum in die Tiefen des Sees abgetaucht - im Beisein von Hunderten Besuchern.

"Im Winter ist das Wasser einfach klarer, weil die ganzen Schwebstoffe nach unten gesunken sind", schwärmt auch Holger Hennicke, der mit seinen Freunden extra aus Berlin angereist ist, um ein paar Minuten in eine andere Welt abzutauchen. 27 Meter tief seien sie beim ersten Tauchgang geschwommen, erzählt er kurz vor der zweiten Unterwasserwanderung.

Etwa 20 Minuten später wird übrigens der geschmückte Baum etwas abseits wieder an Land und zum Taucherquartier gebracht - nur für die, die sich fragen, was damit geworden ist, nachdem Neptun ihn mit in die Tiefe genommen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt ist Renate Böttcher schon wieder richtig warm eingepackt. Die 77-Jährige hatte zuvor mit etwa einem Dutzend anderen Mutigen das Badejahr am Helenesee eröffnet. Manche sprangen spontan mit ins Wasser und hatten ihren Spaß. Da wurden Daumen in die Höhe gereckt und das breite Grinsen in den Gesichtern schien fast eingefroren. "Es war sehr angenehm heute", sagt die Rentnerin mit der rot-weiß-gestreiften Bademütze sichtlich erfrischt, als sie sich pitschnass durch die Menschenmenge kämpft. "Eigentlich hätte man vom Wasser aus mal ein Foto machen müssen. Das sieht toll aus mit den ganzen Besuchern", findet sie. Über die Jahre seien es immer mehr geworden. Renate Böttcher gehört zu den Helene-See-Löwen, die jeden Sonnabend am Oststrand der Kleinen Ostsee baden gehen - egal wie das Wetter ist. "Manchmal mussten wir schon ein Loch ins Eis hacken." Es mache ihr einfach Spaß, sagt sie. Zudem hätte sich das Abhärten in den vergangenen zwölf, dreizehn Jahren ausgezahlt. Sie sei so gut wie nie krank.

Wem es die ganze Zeit an der frischen Luft doch etwas kalt wurde, der konnte sich zumindest von innen gut wärmen - mit einer Fischsuppe beispielsweise, die bereits kurz vor 14 Uhr ausverkauft war, wie der Moderator geradezu ekstatisch mitteilte, oder mit einer Erbsensuppe, die ebenfalls so begehrt war, dass sich teilweise richtig lange Schlangen bildeten. "Doch schmeckt sehr gut", meint Lea Kaberidis, die zu den Glücklichen gehört, die einen Teller abbekommen haben. "Wir sind das zweite Mal hier", erzählt die junge Frau. Ihre Eltern hätten sie gefragt, ob sie mitkommen wolle. Da dachte sie sich, warum eigentlich nicht?

Zu sehen gibt es ja einiges beim Neujahrstauchen: Am Strand lassen Bootsmodellbauer ihre Flitzer übers Wasser sausen, und am Himmel fliegen immer wieder Gleitschirmpiloten über den See. "Batman" springt am Nachmittag zum krönenden Abschluss sogar aus 800 Metern Höhe ab und landet dann sicher und spektakulär am Strand, den die Besucher zuvor extra freigeräumt haben. Applaudiert wird an diesem Tag jedenfalls oft - zurecht. Und immer wieder hört man: "Schön, dich hier zu sehen. Gesundes neues Jahr. Wie geht's dir denn so?"