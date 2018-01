Hunderte Neuenhagener beisammen

Jens Sell

Neuenhagen (MOZ) Hunderte Neuenhagener sind am Sonnabendnachmittag in die Lahnsteiner Straße zum Feuerwehrgerätehaus gepilgert, wo der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr das alljährliche Neujahrsfeuer veranstaltete. Schon seit vielen Jahren ist es Tradition, doch dass anstelle der früher üblichen abgeschmückten Weihnachtsbäume nun unbehandelte Palettenbretter in einer Feuerschale verheizt werden, ist erst seit den Anwohnerbeschwerden über Rauchbelästigung so. Fördervereinsvorsitzende Sylvia Schridde-Apitz kann sich auf so bewährte Kräfte wie Helmut Krüning, Feuerwehrmann seit 50 Jahren, stützen, der deftige Schmalzstullen verkauft. In der Gulaschkanone dampfen Erbsensuppe, Glühwein und Kakao, Sebastian Marx und Konstantin Richter grillen Bratwürste. Für eine Tombola haben die Fördervereinsmitglieder Sachspenden unter den Kameraden gesammelt: "Jedes Los gewinnt einen Preis!" An der Kasse sitzt der Ehemann der Vorsitzenden, Peter Apitz, während Tommi Wilke, Matze Dorn und Saskia Jadzinski das Feuer anheizen. Viele Kinder klettern ins Löschfahrzeug - die Jugendfeuerwehr sucht Nachwuchs.