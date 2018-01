20 000 Gäste bei "Drauf geschissen!"

Elke Lang

Storkow (MOZ) Die Toilettenausstellung in der Burg Storkow, "Drauf geschissen", wird verlängert. Grund ist, dass der Besucherstrom nicht abreißt. "Bei der Jubiläumsausstellung der Puhdys hatten wir ungefähr 30 000 Besucher in fünf Jahren", weiß der Tourismusmanager der Stadt, Andreas Gordalla. "Die Toilettenausstellung brachte es in einem Jahr schon auf 20 000 Besucher und ist so relativ gesehen erfolgreicher als die Puhdys-Ausstellung." Seine Mitarbeiterin Melanie Reiche glaubt zu ahnen, woran das liegt: "Das bringt die allgemein interessierende Thematik mit sich. Über Musikgeschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber auf die Toilette gehen müssen wir alle", lacht sie.

Auch die Führungen sind stärker angefragt, als das vorauszusehen war. 107 Führungen waren für 2017 geplant. Über dreißig Mal mehr hat sich Detlev Nutsch von dem Storkower Verein "Gefährten der Nacht" zusätzlich bereiterklärt, die Besucher als "Toilettenfred" unterhaltsam durch die Geschichte des Stuhlgangs von der Antike bis zur Hightech-Toilette zu geleiten. Nicht nur, dass er viel historisches Wissen weitergeben kann, er würzt den Weg durch die Präsentation der unterschiedlichsten Toilettenstühle und -becken sowie im Stillen Örtchen notwendigen Utensilien mit kleinen volkstümlichen Versen. Sogar eine humorvolle Moritat gab er sängerisch zum Besten. Die verblüfften Besucher konnten zum Beispiel erfahren, was Blaumachen wirklich bedeutet, wie die Fäkalsprache bei Kindern und Erwachsenen gewertet wird und wie sich DDR-Toilettenpapier anfasst. Es wurde viel gelacht.

"Es ist schade, dass wir die Ausstellung dann nicht noch einmal verlängern können", bedauert Andreas Gordalla als Burgherr. Die Exponate gehen wieder an die sächsische Burgen- und Schlösser GmbH zurück und werden als Wanderausstellung weiter verliehen. Der Burgchef aber beteuert: "Unsere Ausstellung ist einmalig", denn nur dreißig Prozent von ihr kommen aus Sachsen. Die Stadt habe Ausstellungsstücke dazugekauft, und es gebe außerdem viele Leihgaben und Geschenke.

Drauf geschissen: bis 4. Juni, 11 bis 16 Uhr auf der Burg Storkow, Führungen unter 033678/73108, tourismus@storkow.de