Autohändler fordert Durchgreifen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vier Mal innerhalb von sechs Wochen ist das Autohaus von Frank Losenksy in Eisenhüttenstadt von Einbrechern attackiert worden. Der wirtschaftliche Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die gestohlenen Autos wurden beschädigt aufgefunden. Die Ermittlungen laufen.

"Ich schlafe seit Wochen nicht mehr durch, weil ich immer wieder darauf warte, dass das Telefon klingelt und die Polizei dran ist." Frank Losensky sieht müde aus, als er über die Geschehnisse der vergangenen anderthalb Monate spricht. Für den Geschäftsführer eines Autohauses in Eisenhüttenstadt ist ein Stückchen heile Welt zusammengebrochen.

Alles begann im November. Da kam der erste Anruf der Polizei - in der Nacht. Der Grund? In Frankfurt hatte sich ein junger Mann einer Verkehrskontrolle entzogen, wurde aber gefasst. Das Auto, in dem er saß, war zuvor aus Losenskys Autohaus gestohlen worden. Und nicht nur das: Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei weitere Fahrzeuge fehlten. Mit denen lieferten sich die jugendlichen Fahrer in der selben Nacht eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Fürstenberg. "Keins der Autos war verkehrssicher", betont Losensky. "Da hätte sonst was passieren können." Das Bild von der total heruntergefahrenen Felge, die komplett geglüht hatte und nun verformt ist, wird er nicht los. Wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Fahrzeug konnte die Polizei zum Stillstand bringen. Der andere Fahrer entkam.

"Mein großer Respekt gilt den Polizeibeamten. Die sind einfach unterbesetzt. In dieser Nacht waren drei Einsatzwagen vor Ort. Wie soll man damit zwei Autos stoppen? Das ist unmöglich", betont der Autohändler. Das dritte Fahrzeug wurde übrigens später total beschädigt in Eisenhüttenstadt gefunden. Und die Fahrer? Im in Frankfurt gestoppten Auto saß ein minderjähriges Mädchen, das in die Obhut der Eltern kam, den Fahrer nahm die Polizei mit. "Doch trotz akribischer Arbeit der Polizei, wurde das alles nicht zur Anklage gebracht", sagt Losensky verständnislos in Richtung Staatsanwaltschaft. Der junge Mann läuft wieder frei herum.

Am 9. Dezember war das Autohaus erneut Ziel von Einbrechern. Allerdings scheiterten diese. "Dafür haben sie dann ihr Unwesen in einem anderen Autohaus getrieben", sagt Losensky, der zu dem Zeitpunkt bereits in weitere Sicherungsmaßnahmen investiert hatte.

Während der Weihnachtsfeiertage dann der dritte Vorfall: Erneut waren Einbrecher in das Autohaus eingedrungen, hatten neben drei Fahrzeugen mehrere Autoschlüssel und Kennzeichen gestohlen. Mit einem Auto kamen sie nicht weit, das ließen sie zerstört nahe der Papierfabrik stehen. Das zweite wurde auf dem Ziegenwerder in Frankfurt gefunden. Auch der dritte Wagen stand schließlich zerstört in der Kleiststadt. Der Schaden, den die Täter bis dahin insgesamt angerichtet hatten, geht in einen höheren fünfstelligen Bereich. Doch Schluss war noch immer nicht.

In der Nacht zum 2. Januar wollten Unbekannte die Fahrzeuge mitnehmen, von denen sie die Autoschlüssel hatten. Doch der Versuch scheiterte - Losensky hatte vorgesorgt. "Die Autos durften auf keinen Fall in ihre Hände geraten - auch um andere nicht zu gefährden", sagt er. Schließlich handele es sich in allen Fällen um jugendliche Täter und Verdächtige ab zwölf Jahren - mit deutscher Staatsbürgerschaft. Das weiß er aufgrund der Ermittlungen, die noch laufen. Deshalb gibt er auch keine genaueren Auskünfte - genauso wenig wie die Polizei.

Dass aber zum Beispiel im ersten Fall keine Anklage erhoben wurde, versteht Frank Losensky nicht: "Da fühlt man sich verarscht." Für die Polizei, der er sehr danken möchte für ihre Mühen, sei das doch demotivierend, wenn ihre Arbeit umsonst sei. "Und das alles nur, weil niemand den Arsch in der Hose hat, die Jugendlichen anzuklagen oder zu verurteilen?" Für Losensky steht fest: "Die können doch machen, was sie wollen. Immer heißt es, sie seien noch jung oder hatten eine schlechte Kindheit. Aber uns fragt niemand, was die bei uns anrichten. Wir haben auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien." Mit der Angst, dass es wieder passiert, werde er wohl leben müssen.