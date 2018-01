Drei Könige segnen Häuser

Annemarie Diehr

und Uwe Stemmler Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Am Sonnabend besuchten fünf Gruppen der katholischen Pfarrgemeinde Familien in und um Erkner, in der Fürstenwalder Region bringen Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige noch bis Dienstag den Segen "Christus segne dieses Haus".

Caspar, Melchior und Balthasar sind aufgeregt. Eben noch haben Hannah Hill, Lydia Bierwald und Ellice Klawon gemeinsam mit 13 anderen Mädchen und Jungen der Fürstenwalder Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist im Gemeindehaus gesungen; jetzt sind sie auf sich allein gestellt. "Stern über Bethlehem" ertönen ihre zarten Stimmen im Pro-Natura-Laden von Gabriele Reim. Unterstützt werden die Sternsinger von Diakon Rui Wigand und dessen Frau.

Am Freitag begannen in Fürstenwalde die Sternsinger unter Leitung von Werner Hill ihre alljährlichen Runden. Am Dienstag sprechen sie im Fürstenwalder Rathaus in selbstgenähten Gewändern ihren letzten Segen in diesem Jahr. "Die meisten Haushalte besuchen wir Sonnabend und Sonntag", sagt Diakon Rui Wigand. Zu den 105 Anmeldungen, auch aus Mönchwinkel oder Hangelsberg, kommen laut Werner Hill im Laufe des Wochenendes noch einige hinzu. Eine Besonderheit war eine Tour in Bad Saarow: Die katholischen Sternsinger kamen am Sonntagnachmittag erstmals ins evangelische Gemeindehaus.

Neben Hannah, Lydia und Ellice ziehen am späten Freitagnachmittag nach der Generalprobe vier weitere Sänger-Gruppen durch Fürstenwalde, stoppen vor Privathäusern, betreten Geschäfte und verpassen den Türen ihren Segen - als Aufkleber, statt mit Kreide. Die meisten Kinder kennen das Prozedere; Hannah Hill ist bereits zum zehnten Mal dabei, selbst die mit sechs Jahren jüngste Sternsingerin machte bereits im vergangenen Jahr mit.

"Ich denke schon, dass wir ein bisschen gegen die Armut helfen können", sagt Lydia Bierwald. Vor der Generalprobe hat sie einen Film über Kinderarbeit in Indien gesehen - dem diesjährigen Beispielland. "Ich wusste nicht, dass es die Kinder dort so schlimm haben." Mit ihrer Spende für die Sternsinger unterstützen Haushalte und Geschäftsleute verschiedenste Projekte gegen Kinderarmut weltweit. "In der Vergangenheit, seit 1993, haben wir in Fürstenwalde 81000 Euro gesammelt", sagt Werner Hill.

Die jungen Könige der katholischen Gemeinde St. Bonifatius Erkner sind nur am Sonnabend unterwegs. Aufgeteilt in fünf Gruppen besuchten sie 70 Adressen in der Stadt und im Umland. Die Kinder Franz, Benjamin und Hanna-Tabea treffen sich schon um 9 Uhr im Pfarrsaal, um sich in Caspar, Melchior und Balthasar zu verwandeln. Dann ziehen sie los, begleitet von Susanne Netzel und Anja Koch. Gegen 10.15 Uhr haben sie ihren dritten Termin bei Familie Gora, die Am Schützenwäldchen wohnt. Sie werden ins weihnachtlich glänzende Wohnzimmer gebeten und dann singen sie "Stern über Bethlehem" und andere Lieder mit den Eltern Marta und Darius sowie deren Kindern Michal, Kacper, Maria und Ewa.

Zwischendurch wird über der Wohnzimmertür ein Schild mit dem Zeichen "20*C+M+B+18" angeklebt und damit der Segen "Christus segne dieses Haus" überbracht. Die Familie steckt eine Spende in die Büchse.

Die Könige verabschieden sich und packen Stern und Krone ins Auto vor der Tür. "Ich habe Hunger", sagt Melichor. Doch weiter geht es Richtung Gosen und Neu Zittau. Fünf Familien warten noch auf sie.