Handwerker haben Hochkonjunktur

Joachim Eggers und Martin Stral

Erkner (MOZ) Aktuell alle Hände voll zu tun und auch in den kommenden Monaten volle Auftragsbücher - die Zeiten, in denen das Handwerk klagte, sind lange vorbei. Auch in der Region Erkner geht es den Betrieben gut. Belastend ist der Fachkräftemangel.

Laut Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg im Herbst 2017 beurteilten 96 Prozent der befragten 323 Betriebe die Aussichten für ihre Geschäftslage 2018 als mindestens zufriedenstellend. Wenige Monate später bestätigen sich die Prognosen. Egal, welche Handwerksfirma man in und um Erkner herum anruft, über zu wenig Aufträge klagt niemand. "Vor allem in den Bau- und Ausbaugewerken sind die Firmen mehr als ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. Als Kunde muss man langfristig planen", sagt Wolf-Harald Krüger, Kammer-Präsident und Chef einer Ingenieurbau-Firma in Schöneiche.

"Wir machen zwar keine Konjunkturumfragen, mein Empfinden nach den Gesprächen mit unseren Firmen ist aber, dass die Auftragslage überwiegend gut ist und die Auftragsbücher gefüllt sind", sagt Axel Dobrowolski, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oder-Spree. In den Innungen, die sie geschäftsführend vertritt, sind um die 300 Handwerksbetriebe Mitglied. Dazu zählen zum Beispiel Metall- und Betonbauer, nicht aber Frisöre und Kfz-Betriebe. Eine Unbekannte sei der bisher ausbleibende Winter, sagt Dobrowolski. "Üblicherweise rechnet man in dieser Zeit mit weniger Arbeit." Bleibt es so mild wie bisher, könnten insbesondere bei Firmen, die Arbeiten im Außenbereich erledigen, Auftragslöcher entstehen, weil Aufträge früher abgearbeitet werden.

Ein Wermutstropfen sei der Fachkräftemangel. "Dieses Thema wird jährlich brisanter", sagt Dobrowolski. "Wir predigen den Betrieben seit Jahren, bildet Fachkräfte aus, aber viele finden ja nicht mal Leute zum Ausbilden." Der Drang zum Abitur und nachfolgenden Ausbildungen sei so stark ausgeprägt, dass es ein zunehmend geringeres Interesse an einer Lehre im Handwerk gebe. "Dabei sind die Jugendlichen mit einem schlechten Abitur schlechter dran als mit einer guten Ausbildung."

Auch Stephan Hoffmann, Dachdecker und Bauklempner aus Schöneiche, würde gerne ausbilden. "Aber seit fünf Jahren finde ich niemanden", sagt er. Mit seinem Drei-Mann-Unternehmen blickt er positiv ins Jahr, habe gut zu tun, lasse sich aber bewusst "noch Freiräume für kleinere Aufträge". Die gibt es bei der Tischlerei Erkner GmbH nicht. "Wir sind fürs nächste halbe Jahr ausgebucht", sagt Chef Jens-Uwe Reimann, der sieben Mitarbeiter hat. "Die meisten Kunden haben sich darauf eingestellt, dass es länger dauert."

Volle Auftragsbücher meldet auch die Schlosserei Detert aus Neu Zittau. Nicht ohne Stolz berichtet Doreen Detert, die Tochter von Inhaber Horst Detert, von einem Auftrag, den die Firma mit sechs Angestellten vom Weltkonzern Siemens in der Nähe von Eisenach erhalten hat. Siemens baut dort eine Umspannstation, dabei müssen Geländer, Treppen und andere Metallkonstruktionen hergestellt werden - und die kommen aus Neu Zittau. Bis Februar oder März werde das viel Kapazität binden, sagt Doreen Detert. Wenn ein privater Häuslebauer einen schicken Metallzaun fürs Grundstück angefertigt haben will, bekommt er den - muss aber einige Zeit warten. "Wir arbeiten im Vorlauf, sind bis Sommer fest verplant", sagt sie. "Wir würden gern einen guten Schweißer einstellen - aber Fachkräfte sind Mangelware."

Das zumindest ist für Malermeister Ralf Schrader aus Woltersdorf kein Thema - da er Einzelunternehmer ist, wie seine Frau Silke sagt, die im Betrieb mitarbeitet. Auch bei Schraders sind die Auftragsbücher "mehr als voll", aber Silke Schrader will niemandem den Mut nehmen, der einen Maler braucht: "Auf lange Sicht geht immer was." Das Unternehmen arbeite für Privatleute, aber auch Hotels und andere Auftraggeber in Brandenburg und Berlin.

Auch bei der Abluftservice Diener GmbH aus Woltersdorf, die Lüftungsanlagen wartet und reinigt, ist die Auftragslage sehr gut. "Wir haben zwei bis drei Monate Vorlauf. Das Problem, dass sich durch den Mittelstand zieht, ist, dass fast alle Firmen Mitarbeiter suchen und keine finden", erzählt Chef Wilhelm Diener, der auch Vorsitzender des örtlichen Mittelstandsvereins mit 45 Mitgliedern und 40 Betrieben ist. "Bei jeder Sitzung ist das ein Thema, die Unternehmen versuchen, sich zu helfen." Immerhin: Der Austausch sei ganz gut, auch mit anderen Mittelstandsvereinen in der Umgebung.