"Unser René"

Juila Lehmann

Niederfinow (MOZ) Was für ein Mensch ist das, der nach seinem Tod ein so breites Echo der Anteilnahme erzeugt? Einer, der geliebt wird. Und einer, der noch lange vermisst werden wird. Am 14. Dezember ist der Niederfinower Künstler René Cadena Ayala überraschend verstorben. Am Sonnabend nahmen etwa 80 Menschen tränenreich in der kleinen Dorfkirche in Niederfinow von dem gebürtigen Bolivianer Abschied.

Seine Ehefrau Petra Markstein, die beiden Kinder Oskar und Nayra, Angehörige, Künstlerkollegen, Freunde, Anwohner, Bekannte, Wegbegleiter, auch Bürgermeister Günther Gollner war gekommen - sie alle verabschiedeten einen Mann, den es mit 54 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen hat, wie Pfarrer Ulf-Winfried Radtke während seiner Andacht sagte. "Wir möchten glauben, dass es nicht so leer bleiben wird in uns", so Radtke. Und während er sprach, schien die Sonne durch die Kirchenfenster. Viel zu kurz, aber sinnerfüllt sei sein Leben gewesen, so der Pfarrer über den Verstorbenen.

Einst in einer Schule in einem kleinen Dorf in der Nähe des Titicacasees in Bolivien geboren, lebte und wirkte der Maler und Grafiker auch in Niederfinow in einer Schule. 1988 führte ihn ein Unesco-Stipendium zum Designstudium nach Berlin. Sein Atelier in der Simon-Dach-Straße sei ihm eigentlich immer viel zu eng gewesen, sagt Ulf-Winfried Radtke. Mit der Familie nach Niederfinow zu ziehen, gab ihm nicht nur Freiraum. Er schätzte die märkische Landschaft wie kein Zweiter. In vielen seiner Bilder kann man sie entdecken. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde hauchte er der meist verlassenen Dorfkirche durch wechselnde Ausstellungen wieder Leben ein, lotste Künstlerkollegen aus verschiedenen Ländern in sein brandenburgisches Idyll. Und in seinen Bildern lebe Ayala weiter, sagte der Pfarrer. Neben der Malerei war Ayala Konzept-Künstler im digitalen Bereich, erstellte dreidimensionale Grafiken, arbeitete mit Licht und Farbe.

Freunde und Familie sprechen immer von "unserem René". Dies sei ein Ausdruck der Liebe und der Dankbarkeit darüber, René kennen zu dürfen, hielt ein Freund Ayalas während der Trauerfeier fest. "Ein Mensch, den man einfach mögen, ja sogar lieben musste", sagte er. Und ein anderer spricht von René als Botschafter, der die Menschen das Sehen lehrte und ihnen ein Stück der Farbigkeit seiner Welt zeigte. Diese Farbigkeit war so häufig auch in seinen Arbeiten zu finden.

Er sei nur Gast auf Erden, soll Ayala einst gesagt haben. Diese Bescheidenheit ist es, die ihn ausgemacht haben muss. Und wie für einen Gast üblich endet der Aufenthalt auch irgendwann. Mit den Trauernden im Gefolge, unter Glockengeläut und Trommelklängen wurde Ayalas Asche auf dem angrenzenden Friedhof zu Grabe getragen. Viel zu plötzlich, viel zu früh.