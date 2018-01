Das Windrad bleibt stehen

Kai-Uwe Krakau

Lobetal (MOZ) Rund 70 Anwohner aus Lobetal fordern den Abriss einer Windkraftanlage in der Nähe ihrer Siedlung. Am Sonnabend gab es einen "Vor-Ort-Termin" - das Ergebnis war eher ernüchternd.

Eine Initiativgruppe um Kurt Sommerfeld, Burkhard Wilcke und Klaus Lunkenheimer hatte dazu den "Blauen Robur" vom rbb-Fernsehen mit Redakteur Marc Langebeck an den Ladeburger Weg eingeladen. Nur ein paar Meter weiter auf dem Acker steht der "Stein des Anstoßes" - eine rund 200 Meter hohe Windkraftanlage. Sie ging im November 2016 in Betrieb und sorgt seitdem für reichlich Ärger.

"Wir merken die Auswirkungen durch den Lärm und den Schlagschatten", sagt Burkhard Wilcke in die Kamera. Bei offenem Fenster könnten die Bewohner der Siedlung "Einsame Kiefer" schon lange nicht mehr schlafen. "Der Abstand zum Wohngebiet ist zu gering", ergänzt Klaus Lunkenheimer. Seit zehn Jahren müsse dieser 1000 Meter betragen. In diesem Fall seien es aber nur 820 Meter. "Wir haben nachgefragt, ob es ein Emissionsgutachten gibt, aber keine Antwort erhalten", ärgert sich der Lobetaler. Vom Landesamt für Umwelt ist übrigens kein Vertreter zum Termin erschienen, auch der Lobetaler Ortsvorsteher Hans-Günther Hartmann fehlt - was mit deutlichem Unmut aufgenommen wird.

Dafür stellt sich Bernaus Bürgermeister André Stahl der Diskussion. Die Begeisterung für Windkraftanlagen halte sich in Grenzen, bekennt der Linken-Politiker. Die Stadt sei deshalb auch gegen den neuen Regionalplan gewesen. "Die betreffende Anlage ist aber nicht illegal errichtet worden", stellt der Rathauschef klar. Nach früherer Rechtsgrundlage seien die Abstände eingehalten worden. Deshalb habe man auch das gemeindliche Einvernehmen erteilen müssen. Dafür prüfe man lediglich die "planungsrechtliche Zulässigkeit" des Vorhabens.

Stahl bestätigte auch, dass die Kommune noch versucht habe, über einen Bebauungsplan und eine Veränderungssperre die Errichtung der "Windmühle" zu verhindern. Dies sei aber nicht gelungen, so der Bürgermeister.

Drei Tage vor der entscheidenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung war das Vorhaben vom Landesamt für Umwelt genehmigt worden. Ein Zufall, an den auch Daniel Sauer nicht so recht glauben will: "Der zeitliche Ablauf ist schon merkwürdig", formuliert der CDU-Ortsbeirat von Ladeburg vorsichtig. Insgesamt hat die Genehmigung des Windrades nicht mal vier Monate gedauert. "Das ist eine außergewöhnlich schnelle Bearbeitungszeit", findet Bürgermeister Stahl und hat die Lacher der Lobetaler auf seiner Seite.

Seit knapp einem Jahr sind die Berliner Stadtwerke die Besitzer und Betreiber der Windkraftanlage. Nach Angaben von Sprecher Stephan Natz hat die Anlage eine Abschaltvorrichtung für den Fall, dass bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Diese funktioniere auch. Mit dem "Ertrag" des Windrades sei man zufrieden. "Das ist auch kein Teufelszeug, hier passiert etwas Gutes", wirbt Natz für die erneuerbaren Energien. Zur Forderung der Lobetaler hat der Sprecher eine klare Antwort: "Einen Abriss der Windkraftanlage wird es nicht geben".

Nach dem Austausch weiterer Argumente einigt man sich schließlich auf folgendes Verfahren: Die Berliner Stadtwerke und die Kommune wollen sich an einen Tisch setzen - und miteinander reden. In der Siedlung soll zudem mit einem Mikrofon der Schall gemessen werden. Bisher werden die Lärm-Werte lediglich mit Hilfe eines mathematischen Modells "errechnet". Eventuell wird sich die Stadt Bernau auch an den Kosten eines Gutachtens beteiligen. Dies müsse aber die Stadtverordnetenversammlung entscheiden, so Stahl. "Auf jeden Fall werden wir aber keine technischen Änderungen finanzieren".