Wo bleiben die Vögel?

Was piepst und fliegt im Winter? Freunde des Nabu-Regionalverbandes Schwedt treffen sich im Erlebnisgarten am Stadtrand zur gemeinsamen Zählaktion "Stunde der Wintervögel". Jeder Vogel, den sie entdecken, wird in eine Liste eingetragen, die bundesweit vom © Foto: Stefan Csevi

Winterliche Snackbar: Die Blaumeise labt sich am selbstgebauten Futterstab im Nabu-Erlebnisgarten in Schwedt. © Foto: Stefan Csevi

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Eine Stunde lang wurde am Wochenende emsig gezählt, was an Futterhäuschen im Garten, am Fensterbrett oder auf dem Balkon einflatterte. Die Nabu-Aktion "Stunde der Wintervögel" animierte auch viele Uckermärker zu Beobachtungen der heimischen Vogelwelt.

Mit Fernglas, geschultem Ohr und Geduld haben Heide Trebstein und Frank Plötner Position bezogen und beobachten, was da mitten im Winter piepst, zwitschert und flattert. Die beiden Naturfreunde gehören zum Regionalverband Schwedt des Naturschutzbundes und treffen sich an diesem kalten aber sonnigen Januartag mit Gleichgesinnten im Nabu-Erlebnisgarten am Stadtrand von Schwedt.

Die Regionalgruppe hat zur Stunde der Wintervögel eingeladen, eine gemeinsame große Zählaktion, die seit 2010 bundesweit vom Naturschutzbund Deutschland initiiert wird und Jahr für Jahr mehr Teilnehmer findet. 2017 wurde mit bundesweit über 100 000 Teilnehmern ein Rekord verzeichnet.

Die Schwedter Heide Trebstein und Frank Plötner machen seit vielen Jahren mit. "Wir sind schon lange im Naturschutzbund aktiv, weil es uns wichtig ist, mehr Bewusstsein für die Natur zu entwickeln und aktiv etwas für deren Schutz zu tun. Der Garten ist für uns alle, hier kommen wir zusammen und genießen die Natur", erzählt Heide Trebstein. Vogelexperte Frank Plötner ist derweil mit Fernglas und Zählliste im Garten unterwegs. Auch wenn zur öffentlichen Zählaktion beim Nabu in Schwedt die Vereinsmitglieder größtenteils unter sich bleiben, macht die Aktion für sie Sinn.

"Je mehr Menschen mitmachen, um so klarer zeichnet sich ein Bild über unsere heimische Vogelwelt und den Bestand der Arten ab. Und es vermittelt zugleich Freude. Die Natur ist auch im Winter spannend und man bleibt immer in Bewegung an der frischen Luft", meint Rotraud Gille, Vorsitzende des Nabu-Regionalverbandes Schwedt.

Die Zählergebnisse an diesem Wintertag stimmen die Naturfreunde jedoch nachdenklich. "Seit es die Stunde der Wintervögel gibt, werden es immer weniger. Wir haben keine Grünfinken, keinen Buchfink, keine Kernbeißer mehr gesehen. Wir hatten auch immer Schwanzmeisen, die hier sogar brüteten. Selbst die Feldsperlinge machen sich rar. Es ist niederschmetternd", resümiert Rotraud Gille.

Dabei bietet der Erlebnisgarten durch seine naturnahe und ökologische Gestaltung idealen Lebensraum für eine große Artenvielfalt. In den Bäumen hängen Futterhäuschen und Futterstangen Marke Eigenbau - Aststücke, in die Vertiefungen gebohrt wurden, die mit selbstgemischtem Fettfutter aus Kokosfett und Haferflocken gefüllt werden. Eine kleine Stange, die durch das Holz geführt wird, bietet den gefiederten Fressgästen halt.

Die Kräuter- und Staudenbeete werden ganz bewusst im Herbst noch nicht beräumt. In den vertrockneten Blütenständen finden die Vögel Samen und Insektenlarven. Auch die Wiese wird nur zweimal im Jahr und nur auf den Wegen und an den Sitzecken gemäht. Auch hier überwintern zahlreiche Arten, vor allem Insekten, für die der Nabu-Garten ein Paradies ist und demzufolge auch wiederum für Vögel, die hier auch Nisthöhlen und Brutkästen finden.

Warum es dennoch immer weniger werden, wissen die Nabufreunde noch nicht. Sie betreiben den Garten schon seit 1988 als Baumschule und seit der Wende als Erlebnisgarten, der vor allem für Kinder großartige Naturerlebnisse und Erkenntnisse vermittelt.

Am Ende der Zählstunde im Nabu-Garten hatten die Kohlmeisen die Nase vorn. Sieben wurden gezählt, gefolgt von sechs Stieglitzen, vier Blaumeisen, zwei Rotkehlchen, zwei Buntspechte, einer Weidenmeise, einem Gimpel, einer Elster und einer Nebelkrähe.

Die detaillierten Ergebnisse der Zählung für Brandenburg und für ganz Deutschland veröffentlicht der Nabu im Internet.