Explosionsgefahr an Tankstelle gebannt

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (OGA) 35 Anwohner der "Jet"-Tankstelle in Birkenwerder mussten am Sonntag evakuiert werden. Es bestand Explosionsgefahr. Feuerwehr und Polizei sperrten das Gelände ab. Am Abend konnte Entwarnung gegeben werden. Der Sperrkreis wurde aufgehoben.

Drei Männer aus Bulgarien hatten gegen 13.30 Uhr ihren Mercedes versehentlich mit Benzin statt mit Diesel betankt. Als sie ihren Fehler bemerkten, ließen sie die etwa 60 Liter einfach in einem Gulli an der Tankstelle ab. Das jedoch bemerkte das aufmerksame Personal der Tankstelle und informierte Polizei und Feuerwehr. Die Polizei stellte die Umweltsünder und nahm die Personalien auf, Sicherheitsleistungen mussten hinterlegt werden.

Die Kameraden aus Birkenwerder rückten mit vier Fahrzeugen aus, zwei weitere Einsatzwagen kamen aus Borgsdorf zu Hilfe. Insgesamt waren 35 Kräfte vor Ort. In der gesamten Straße "An der Autobahn" war der Treibstoff zu riechen. Der Gestank war über mehrere Gullys zu bemerken. Deshalb sperrten die Einsatzkräfte das Tankstellengelände komplett ab und evakuierten die Anlieger, unter anderem auch ein Fitness-Studio. Die meisten Bewohner kamen bei Freunden oder Verwandten unter. Eine Handvoll Anwohner wurden zur Feuerwehr gebracht. Ein Wärmebus der OVG, den Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF), der vor Ort war, vorsorglich organisiert hatte, wurde nicht gebraucht.

Um die Explosionsgefahr zu bannen, musste eine Spezialfirma aus Berlin kommen, um den gefährlichen Mix aus der Kanalisation zu pumpen. Erst dann konnten die betroffenen Leitungen gespült werden. Gegen 20.30 Uhr wurde der Sperrkreis aufgehoben und die Anwohner konnten zurück in ihre Häuser. Ein Teilstück der Straße blieb bis in die Nacht gesperrt.