Puschkin-Gymnasium präsentiert sich

Roland Becker

Hennigsdorf (rol) Eingestimmt von der Schulband Broken Drums und dem hauseigenen Chor eröffnete das Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium am Freitagnachmittag den diesjährigen Reigen der Tage der offenen Tür in den weiterführenden Schulen. Traditionell finden diese Veranstaltungen im Januar statt, damit den künftigen Siebtklässlern und ihren Eltern noch Zeit bleibt, sich für eine Schule zu entscheiden. Die Songzeile "In your head" (aus "Zombie" von The Cranberries), die die Schulband sang, hätte für diesen Start gar nicht besser passen können. Dass ihre Kinder möglichst viel im Kopf haben, was ihnen in der Schule gelehrt wurde, das wünschen sich wohl die meisten Eltern. Dafür hat das Puschkin-Gymnasium eine große Packung Bildung im Angebot. Neu angeboten wird im kommenden Schuljahr Latein als zweite Fremdsprache statt dem bisherigen Russisch.

Lehrer und Schüler stellten den gesamten Fächerkanon vor und informierten über Arbeitsgemeinschaften. Und wem der Gesang zum Eingang Spaß bereitet hatte, der konnte an einer Chorprobe teilnehmen.