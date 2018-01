Fastnachtspolizei sorgt für Ordnung

Fastnachten kommendes Wochenende:



■ Am Sonnabend feiern die Mittweider ihre Fastnacht. Los geht es um 11 Uhr an der Gaststätte Lanto mit dem Zampern. Um 20 Uhr folgt abends der Fastnachtstanz mit Programm.

■ Die Fastnacht in Schadow startet um 9 Uhr mit dem Zampern. Abends gibt es ab 19.30 Uhr Tanz mit de Formation "4&Friends" im Festzelt. Um 21.30 Uhr folgt das Fastnachtsprogramm "Zeitreise". Am Sonntag ist ab 11 Uhr Eierkuchenessen angesagt.

■ Die Ragower zampern am Sonnabend durch das Dorf. Start ist um 9 Uhr am Gasthaus Märkischer Dorfkrug. Um 19 Uhr bitten die Ragower zum Tanz mit der Band Swingo. Die Abendveranstaltung findet im Gasthaus statt. Die Fastnachtsgesellschaft Ragow verspricht ein Überraschungsprogramm.

■ Die Redaktion bittet die Veranstalter in der Region, ihre Fastnachtstermine per e-mail an beeskow-red@moz.de mitzuteilen.