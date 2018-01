Uralte Schiffer-Tradition gepflegt

Roland Becker

Marienthal (GZ) In zehn Minuten war alles erledigt. Wofür die Mitglieder der Schiffertradition Marienthal in den 1950er-Jahren noch den ganzen Tag benötigten, das war am Sonnabend schnell getan. Das traditionelle Mastenstecken der Schiffer wird seit Menschengedenken in dem früheren Schifferdorf begangen, als Vorbereitung auf den kommenden Schifferball. Dieser findet am Sonnabend ab 19.30 Uhr im Gasthaus "Der Marienthaler" statt. Und genau deshalb haben Vereinschef Walter Odermann und einige seit Mitstreiter am Sonnabendmorgen die Masten in die Erde gesteckt, mit Vereinsfahne und Deutschlandflagge geschmückt. Damit nun jeder weiß: In Marienthal wird wieder Schifferball gefeiert. Früher waren die Masten aber auch aus Holz und mit mindestens 15 Metern deutlich länger und schwerer als heute. Da brauchte es schon ein paar kräftige Männer mehr, um die Masten in die zum Teil noch gefrorene Erde zu stecken. Das "Pickerln" blieb den Vereinsmitgliedern in diesem Jahr erspart, die Erde war nicht gefroren. Das Bier schmeckte nach getaner Arbeit trotzdem.