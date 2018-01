Angermünde in Champagnerlaune

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mit stehenden Ovationen und Zugaberufen feierte das Angermünder Publikum am Freitagabend das Preußische Kammerorchesters unter der Leitung von Urs-Michael Theus und die Solisten Jeannette Oswald und Richard Wiedl. Sie zündeten beim traditionellen Neujahrskonzert ein musikalisches Feuerwerk und versetzten das Publikum im ausverkauften Festsaal des Einstein-Gymnasiums im Handumdrehen in Champagnerlaune. Unter dem Motto "Champagner ist ein Feuerwein" aus der Operette "Der Zarewitsch" von Franz Lehar erklangen Melodien aus bekannten Operetten, Walzer und Polka rund um Wein, Weib, Gesang und Liebe, unter anderem von Johann, Josef und Oscar Strauss, Emmerich Kalman, Robert Stolz und Michael Glinka. Den Musikern des Preußischen Kammerorchesters, die in großer Besetzung in Angermünde aufspielten, war der Spaß an dieser Musik nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen. Sie ließen sich sogar zum Mitsingen hinreißen. Begann das Programm zunächst recht sanft und gediegen, nahm es im Laufe des Abends rasant an Fahrt auf und galoppierte sich zum Finale mit Champagner-Galopp, Delirien-Walzer und Tanz in einem wahren Ausbruch an ansteckender Fröhlichkeit und Lebenslust. Dafür sorgten vor allem die Solisten Jeannette Oswald und Richard Wiedl, die vom ersten Ton an den Funken zum Publikum überspringen ließen. Die charmante Sopranistin Jeannette Oswald kokettierte als reizende Gräfin Mariza, glänzte in der Paraderolle als beschwipstes Mädchen und steckte mit ihrem glucksenden Kichern die Zuschauer an. Richard Wiedl riss neben seinem galanten Charme auch mit überraschender Komik und tänzerischem Talent sein Publikum zu Beifallstürmen. Unterhaltsam moderiert wurde der glanzvolle Konzertabend von Angela Steer, die informativ und charmant durch das Programm begleitete.

Ein besonderer Dank geht jedoch an die Angermünder Buchhändlerfamilie Schmook, die das Neujahrskonzert vor Jahren nach Angermünde holte und zu einem kulturellen Höhepunkt des Jahres machte. Für dieses Engagement dankte Bürgermeister Frederik Bewer persönlich mit einem großen Blumenstrauß. Rund wurde der festliche Abend durch das Catering mit Sekt und Häppchen, serviert von der Bäckerei Schreiber.