Bei Bombardier wird am Montag gestreikt

Hennigsdorf (HGA) Ab 5 Uhr am heutigen Morgen hat die IG Metall am Eingangstor von Bombardier an die Frühschicht verteilt, in denen zum Warnstreik aufgerufen wurde. Die Arbeitskampfmaßnahme, die um 9 Uhr vor dem Tor beginnen soll, flankiert die ins Stocken geratenen Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und den Metall-Arbeitgeberverband in Brandenburg, Berlin und Sachsen. In der Mark ist Bombardier die einzige Firma, die heute bestreikt wird. Neben sechs Prozent mehr Gehalt fordert die Gewerkschaft vor allem die Möglichkeit von vorübergehender Teilzeitarbeit in besonderen Familiensituationen wie Kindererziehung oder Pflege alter und kranker Angehöriger. Letzere Forderung halten die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie für rechtswidrig. "Streikmaßnahmen, die sich auf eine solche Forderung beziehen, sind nach unserer Auffassung widerrechtlich", sagte Verhandlungsführer Stefan Moschko. Er warnte am Freitag vor Warnstreiks.