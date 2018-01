Gramzowern gelingt große Überraschung

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Das 18. Fußball-Hallenspektakel um den "energy-Cup" des Fußballclubs und der Stadtwerke Schwedt ist überraschend vom VfB Gramzow gewonnen worden. Nach einem torlosen Finale gegen Swit Szczecin entschied das mit 5:4 gewonnene Neunmeterduell über den Turniersieg.

"Diesmal hatten wir am Ende das Glück auf unserer Seite. Beim Uckermark-Masters vor gut einer Woche waren wir im Finale vom Punkt aus noch der Verlierer gegen Penkun. Ich muss sagen, die kämpferische Einstellung meiner Männer hat mir wieder gut gefallen, besonders im Halbfinale gegen den FC Schwedt, als wir schon mit 0:2 hinten lagen, noch ausglichen und schließlich beim Neunmeterduell siegten", sagte ein zufriedener VfB-Trainer Maik Zürner. "Ein großer Dank gilt aber auch wieder unseren zahlreichen Anhängern, die uns stets anfeuerten und wie ein zusätzlicher Mann auf dem Feld wirkten", fügte er hinzu.

Auf Schwedter Seite herrschte nach dem Verpassen des Finaleinzugs eher düstere Stimmung. "Ich ärgere mich schon, dass unsere Mannschaft einen Zwei-Tore-Vorsprung so leichtfertig verspielt hat", brachte Tino Reetz, Vereinsvorsitzender des FC Schwedt, seine Enttäuschung zum Ausdruck. Das Spiel um Platz 3 konnten die Oderstädter, anders als beim Masters (nur Vierter), mit 3:2 gegen den 1. FC Frankfurt für sich entscheiden.

Zehn Mannschaften traten zum beliebten Turnier an und waren in zwei Vorrundengruppen eingeteilt. Die beiden uckermärkischen Vertretungen aus Schwedt und Gramzow legten vor knapp 700 Zuschauern einen Bilderbuchstart hin. Der FC Schwedt bezwang im Eröffnungsspiel Swit Szczecin (der spätere Finalist aus der dritten polnischen Liga) souverän mit 5:0. Auch seine drei weiteren Partien gewann der Gastgeber und stand ohne Punktverlust an der Spitze der A-Gruppe. Da die Szczeciner nach dieser Pleite ungeschlagen blieben, zogen sie mit neun Punkten als Zweiter ins Halbfinale ein. Der Penkuner SV, der kurz nach Weihnachten das 24. Uckermark-Masters gewonnen hatte, kam nur auf Platz 3 ein. Auch der TSV Friedland und Schorfheide Joachimsthal besaßen keine Chance auf die Vorschlussrunde.

In der B-Gruppe startete der VfB Gramzow ebenfalls mit einem 5:0-Erfolg gegen Energetyk Gryfino. Das Rennen um den ersten Gruppenplatz machte jedoch Cupverteidiger 1. FC Frankfurt, der dreimal gewann und einmal Remis spielte. Die Entscheidung um den vierten Halbfinalplatz fiel erst in der letzten Vorrundenbegegnung zwischen dem VfB und Futsal Berlin. Das Hauptstadtteam stand bis dahin mit einem Zähler besser da als die Gramzower. Eine so nicht erwartete torreiche Begegnung endete sage und schreibe mit 7:2 für den VfB. Das Halbfinale war gebucht.

Hier bekam es der VfB mit dem FC Schwedt zu tun. Der Gastgeber drückte dem Uckermark-Duell gleich seinen Stempel auf. Marcel Freitag und Nico Hubich trafen zum 2:0. Doch das Blatt wendete sich kurz vor Schluss, denn Marcel Blume markierte zwei Treffer kurz nacheinander zum 2:2-Ausgleich. Kurz darauf war Schluss - das Neunmeterschießen entschied die Partie. Die je drei VfB- und FCS-Schützen versenken den Ball und so begann die zweite Runde des Schießens, die Michal Adamczak (FCS) mit dem 6:5 startete. Pascal Lange glich aus. Dann war Philipp Ulrich wieder dran und fand in Mateusz Silewicz seinen Meister. Marcel Blume versenkte das Leder sicher zum 7:6-Erfolg. Im zweiten Halbfinale schlug Swit Szczecin deutlich mit 4:0 den 1. FC Frankfurt.

Nachdem die Plätze 5 bis 10 vom Strafstoßpunkt aus ermittelt wurden, spielten der FC Schwedt und Frankfurt um den Bronzeplatz (3:2). Im Endspiel kämpften der VfB und die Szczeciner aufopferungsvoll. Auf Gramzower Seite versuchte meist Robin Palow ("fliegender Torwart") sein Glück mit Distanzschüssen, einmal traf er den Pfosten. Auch auf polnischer Seite traf man nur das Aluminium. Vier Minuten vor Schluss gab es eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Szczecin, weil ein Spieler den Gramzower Lange am Trikot gezogen hatte. Doch auch die Überzahl brachte nicht den erhofften Siegtreffer. Und weil Gramzows Keeper noch einmal großartig klärte, ging es torlos ins Neunmeterschießen.

Lange, Blume und Enrico Bressel versenkten für den VfB ihre Bälle, auch auf polnischer Seite war man zielsicher (3:3). Lange verwandelte, der Pole auch. Blume traf zum 5:4, aber der nächste Szczeciner Schütze versiebte seine Chance - so war Gramzow der Gewinner.

Tino Reetz und der Geschäftsführer der Stadtwerke, Dirk Sasson, nahmen die Siegerehrung vor. Als bester Keeper erhielt Toni Schnürer vom 1. FC Frankfurt die Auszeichnung. Gleich fünf Spieler hatten beim gut sechsstündigen Spektakel jeweils fünf Treffer erzielt. Der Gastgeber entschied sich gegen ein (vielleicht endloses) Stechen und ehrte mit Marcel Blume, Florian Andres (beide Gramzow), Steve Weiss-Motz (Frankfurt), Damian Klowan (Penkun) und Krystof Filipowicz (Szczecin) alle Schützen (ausführliche Turnierstatistik auf Seite 23).

Großen Beifall erntete Kevin Buchert, Fußball-Freestyler aus Velten, der nach der Vorrunde in einer Turnierpause sein Können zeigte. Dem Ball-Akrobaten klebte das Leder förmlich am Körper - egal ob er im Stand oder im Liegen jonglierte.