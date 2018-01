Trotz einfacher Fehler zufrieden

Lukas Grybowski

Eberswalde (MOZ) "Wir haben uns im Laufe des Turniers gut gesteigert. Wir hatten zuvor nur einmal trainiert und haben etwas gebraucht um reinzukommen, umso schöner, dass wir am Ende gewonnen haben", sagte Willi Weisse, Trainer vom Turniersieger, der U 19 des 1. FC Union Berlin.

"Es standen die beiden spielstärksten Teams im Finale. Da entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang. Ein großes Kompliment an meine Spieler", erzählt Preussen-Coach Obrad Marjanovic trotz der Finalniederlage seines Teams. Im Vergleich zum Bürgermeistercup, bei dem Preussen auf Platz 4 landete, steigerte sich sein Team enorm. "Wir waren personell doch breiter aufgestellt als beim Bürgermeistercup und Lennard Peter im Tor strahlt natürlich zusätzlich Sicherheit aus. Wir haben als Team gut funktioniert, spielen immer besser zusammen. Und das wirkt sich positiv aus."

Beim Titelverteidiger FSV Bernau lief es in diesem Jahr nicht ganz so rund. "Ich bin ein bisschen enttäuscht, ohne das jetzt an die ganz große Glocke zu hängen. Wir haben beim Bürgermeistercup gewonnen, sind heute ins Halbfinale gekommen, das ist schon in Ordnung", so Trainer Christian Städing. "Im Halbfinale gegen Eberswalde sind wir dreimal in Führung, da müssen wir eigentlich gewinnen. Wir haben insgesamt zu leichte Fehler gemacht und die werden in der Halle gnadenlos bestraft", analysiert der Bernauer Coach.

Für den dritten Barnimer Brandenburgligisten Union Klosterfelde reichte es nach einem Sieg im Neunmeterschießen über Grün-Weiß Ahrensfelde zum fünften Platz. "Wir sind ungeschlagen ausgeschieden und haben den Halbfinaleinzug nur um Sekunden verpasst, das ist schon bitter. Wir müssen das Spiel eigentlich gewinnen", bilanziert Unions Trainer Gerd Pröger. "Aber in so einem Turnier ist immer alles möglich. Wir wollten das Halbfinale erreichen, dazu hat es leider nicht ganz gereicht. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber doch ein bisschen schade."

Die Ahrensfelder hatten den Bürgermeistercup genutzt, um sich für den arxes-tolina-Cup zu qualifizieren. "Von der Ligazugehörigkeit waren wir von vornherein der Außenseiter, aber in der Halle ist immer vieles möglich. Für uns wäre das Halbfinale drin gewesen, aber wir haben zu viele einfache Fehler im Defensivbereich gemacht", erklärt Trainer Bernd Schönfelder. "Aber egal wo wir hinkommen, wir haben immer höherklassige Teams als Gegner und es macht Spaß sich zu beweisen. Natürlich legen wir mehr Wert auf die Rückrunde, aber so können wir sehen, dass wir nicht weit weg sind von den höherklassigen Teams."

Preussens-Präsident Danko Jur war anschließend rundum zufrieden: "Es war ein gelungenes Event für Eberswalde. Die Kulisse hat gepasst und es war ein hohes Niveau mit spannenden Spielen." Ähnlich sah das Peter Heilmann, Geschäftsführer der arxes-tolina GmbH: "Die Stimmung war gut und man hat gesehen, dass Union Berlin technisch sehr stark war. Mich hat natürlich sehr gefreut, dass Preussen so gut mitgehalten hat und ich hoffe natürlich , dass sie diese Leistung auch in der Rückrunde auf dem Platz abrufen können."