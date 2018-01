Dana Eckert wird Oder-Spree-Cup-Siegerin fast nebenbei

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle 36 Kandidaten vor. Heute: Die Läuferin Dana Eckert aus Bremsdorf.

Die 41-jährige Dana Eckert ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal Gesamtsiegerin im Oder-Spree-Cup geworden. Die Bremsdorferin setzte sich mit drei Punkten Vorsprung vor der Eisenhüttenstädterin Anissa Witter durch. Doch man kann nicht unbedingt behaupten, dass die Bundespolizistin langfristig den Erfolg angestrebt hat. "Ich habe erst aus der Zeitung erfahren, dass ich die Gesamtwertung gewonnen habe. Auf dem Weihnachtsmarkt in Fürstenberg hatte mich ein Bekannter angesprochen, dass ich auf der Kandidatenliste zur Sportlerumfrage stehe. Dabei habe ich die MOZ, doch das hatte ich überlesen."

Dieses Mal sind es aus dem Ortsteil Bremsdorf der knapp 2000 Einwohner zählenden Amtsgemeinde Schlaubetal mit der Senioren-Keglerin Margitta Kretschmann sogar zwei Sportlerinnen, die auf der Umfrageliste stehen. "Hier im Ort kennt ja jeder jeden, da habe ich mich mit Frau Kretschmann darüber bei der Adventswanderung unterhalten. Sie war von ihrem Verein Grün-Weiß Bremsdorf vorgeschlagen worden. Ich hingegen bin ja nur im Alpenverein", kommt für Dana Eckert der Vorschlag völlig überraschend.

Schließlich sieht sie sich nicht als die große Sportlerin. "Als Kind habe ich im Ort gekegelt und war in Fünfeichen bei der Schul-AG Rollschuhlaufen. Auch laufen konnte ich schon immer gut." So auch vor 21 Jahren bei der Aufnahmeprüfung bei der Bundespolizei. Damals musste sie über zwölf Minuten den Cooper-Test absolvieren. "Ich hatte mich nur gewundert, warum andere damit Probleme haben." An ihre gelaufenen Meter kann sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Aber daran, dass sie im Jahr 2012 mit dem Laufen beim Oder-Spree-Cup begonnen hatte. "Da waren meine Töchter aus dem Gröbsten heraus." Das sind die ebenfalls laufenden Hannah (16) und Pauline (14) sowie die achtjährige Tochter, die während der Läufe lieber zu Hause bleibt. "Da wir noch einen großen Bauernhof haben, muss ich mir die Zeit schon gut einteilen. Dreimal in der Woche laufe ich, da kann ich abschalten, da bin ich nur für mich da. Außerdem halte ich mich für meinen Beruf fit", erklärt Dana Eckert.

Das können durchaus auch mal eineinhalb Stunden durch den Wald sein. Obwohl vieles bei den Läufen auf den ersten Blick sehr spontan wirkt, übt sie jedoch mit System. "Das kann auch eine Tempoeinheit über 40 Minuten sein. Die Trainingspläne lade ich mir aus dem Internet oder lasse mir Tipps von Bekannten geben." Oft schaut sie auf ihren Geschwindigkeitsmesser. Dennoch ist die Lauferei für Dana Eckert eher freudbetont. So ist sie zwar stolz auf ihr Halbmarathon-Debüt im vergangenen Jahr in Forst mit 1:51 Stunden, doch die Strecke hatte ihr nicht unbedingt zugesagt. "Das war ein flacher Pendelkurs. Für eine gute Zeit war der optimal, ansonsten aber langweilig." Vielmehr mag die Bremsdorferin profilierte Kurse wie den Baaseelauf in Bad Freienwalde und auch in Rauen. "Das ist schon eine Herausforderung. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal auch soweit, um beim Fontanelauf über 30 Kilometer zu starten." Dann wären es nur noch zwölf Kilometer bis zum Marathon. Doch den schließt Dana Eckert, die zu Hause gern mit der Kettensäge Holzeulen schnitzt, vorerst aus. "Dafür müsste ich am Wochenende viel zu lange Läufe bestreiten. Doch so viel Zeit habe ich nicht, diese Zeit ist für die Familie." Daher gefällt ihr auch der Oder-Spree-Cup, weil die meisten Wettbewerbe im Umkreis von 30 Kilometern bestritten werden können.

Etwas weiter dürfte es dann schon gehen, wenn im Frühjahr der Störitzseelauf ansteht. "Den will ich mal mitmachen, viele finden ihn toll." Wahrscheinlich nur wegen der Umgebung, schließlich wird dort auf einem Bestenlisten-tauglichen genormten Parcours gelaufen, von denen es nur zwei in Brandenburg gibt. Also eine völlig ebene Strecke. Gegen neue Bestzeiten hat die Oder-Spree-Cup-Siegerin allerdings auch nichts einzuwenden. "Ich freue mich immer wieder, wenn ich mich im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe." Dabei gehe es ihr bei den Läufen nicht in erster Linie um Siege. "Natürlich freue ich mich, wenn ich vorn mitlaufe. Doch wenn andere schneller sind, ist es auch nicht schlimm. Ich kann es sowieso nicht ändern."