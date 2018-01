Winzige Schätze aus gezacktem Papier

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Klein, bunt, gezackt - und mitunter wertvoll wie Gold: Was einst als Wertzeichen auf Briefe und Karten geklebt und gestempelt wurde, lässt heute viele Sammlerherzen höher schlagen. In Schwedt gibt es rund 50 leidenschaftliche Briefmarkensammler, die sich in einem Verein zusammengefunden haben, der mittlerweile der größte im Land Brandenburg ist und dem Philatelistenverband Berlin-Brandenburg angehört. Nicht nur Schwedter, auch Angermünder, Templiner und Freunde aus ganz Deutschland treffen sich hier regelmäßig, um ihrem Hobby zu frönen, gemeinsam zu fachsimpeln, Exemplare zu tauschen, Ausstellungen vorzubereiten oder Fachvorträge zur allgemeinen Sammlergeschichte zu hören.

Sie holen sich auch mal auswärtige Experten zu Vorträgen über spezielle Gebiete der Philatelie. Zu den alten Hasen im Schwedter Verein gehört dessen Vorsitzender Wolfgang Erhardt. Er sammelt schon seit 1964 alles zur Schwedter Postgeschichte. Seine wertvollsten "Schätze" sind Briefe aus dem 30-jährigen Krieg und der Markgrafenzeit. "1851 wurden die ersten Briefmarken in Preußen eingeführt", erklärt er fachmännisch. Auch Winfried Schleicher hat eine spezielle Leidenschaft. Er sammelt seit 1957 alles zur Sowjetunion.

Bei den Schwedter Philatelisten suchen auch Leute Kontakt und Informationen, die wissen wollen, was die geerbte Sammlung vom Opa wert ist oder die eigene Sammlungen auflösen, aber nicht wegwerfen wollen.

Der Schwedter Verein schickt solche Pakete auch an die Be-thelstiftung in Bielefeld und unterstützt sie dadurch. Diese Stiftung betreut Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. In den Werkstätten sichten, waschen und sortieren diese Menschen die Sammlungen und bereiten sie für den Verkauf vor. Der Gewinn wird für soziale Projekte für behinderte Menschen verwendet.