Eberswalde lässt die Puppen tanzen

Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) Die Veranstaltungsreihe Guten Morgen Eberswalde startete am Sonnabend das neue Jahr mit einer fantastischen Theaterstunde für alle Altersgruppen: Das Puppenspiel "Drei Erdbeeren im Schnee", inszeniert vom Kranewit Theater Berlin, lockte viele Familien mit Kindern ins Paul-Wunderlich-Haus. Veranstalter Udo Muszynski blickt vielversprechend in die Zukunft der Guten Morgen-Reihe.

Von dem Märchen "Drei Männlein im Walde" der Gebrüder Grimm inspiriert, hauchte Kristina Feix ihren handgemachten Puppen Leben ein. Sie erzählte eine Geschichte über Missgunst, Neid und die Macht verborgener Kräfte: So geschah es, dass ein Witwer auf eine alleinstehende Frau traf. Beide hatten eine Tochter, eine schöner als die andere. Mann und Frau heirateten. Doch die Idylle währte nicht lange, denn die Frau war ihrer Stieftochter spinnefeind. Sie schickte das schöne Mädchen im tiefsten Winter in den Wald, um ein Körbchen Erdbeeren zu ernten. Ein Kleid aus Papier und ein Stück Brot war alles, was sie ihr mit auf den Weg gab.

"Es geht im Wesentlichen um das Besinnen auf die eigenen Stärken", betonte Kristina Feix am Rande der Veranstaltung. Mithilfe einfachster Materialien wie Papier, Holz und Draht entwickelte sie eine einzigartige Bildersprache, die gleichermaßen Erwachsene wie Kinder in ihren Bann zog. Das Reizvolle an ihrer Arbeit seien für Kristina Feix die Gestaltungsmöglichkeiten. So "können Geschichten auf mehreren Ebenen erzählt werden", erklärte sie. "Das Ziel ist, möglichst viele Assoziationen mit dem Spiel von Bild und Sprache zu erzeugen." Das mache die Magie aus.

Für Udo Muszynski, der Guten Morgen Eberswalde seit zehn Jahren federführend veranstaltet, war das Puppenspiel ein gelungener Auftakt. Er verspricht auch weiterhin hochwertige und vielfältige Veranstaltungen. Viele Programmpunkte stehen bereits fest. So auch die 555. Jubiläumsveranstaltung, die am 24. Februar mehrere Gastauftritte einbeziehen wird. Viel verrät Udo Muszynski aber noch nicht.

Der sogenannte "Reisemonat" steht wieder im August auf dem Plan. Die Veranstaltungen werden dann auch an anderen Orten aufgeführt, wie in der Maria-Magdalenen-Kirche oder auf dem Lutherplatz. "So können die Zuschauer die Stadt einmal anders entdecken", erhofft sich Udo Muszynski. Was "Guten Morgen Eberswalde" für ihn so einzigartig mache, sei schließlich das Angebot: "Wir bieten qualitativ hochwertige Veranstaltungen im Zentrum der Stadt, die generationsübergreifend organisiert werden und noch dazu völlig kostenfrei besucht werden können." Nächsten Sonnabend spielt die Country- und Folk-Band "The Wildfires", 10.30 Uhr im Paul-Wunderlich-Haus.