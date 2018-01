Neujahrsexkursion zum Oderdamm

Ingo Mikat

Podelzig (MOZ) Schon am ersten Sonnabend im Januar zeigten sich Senioren der örtlichen Gruppe der Volkssolidarität von ihrer sportlichen Seite. Gemeinsam mit weiteren Wanderenthusiasten begaben sie sich auf eine Neujahrsexkursion zur Oder. Treffpunkt für den traditionellen Ausflug in die Natur der näheren Umgebung war die Feuerwehr. Vor dem Gebäude begrüßten sich die Teilnehmer der Wanderung herzlich mit Handschlag und gegenseitigen guten Neujahrswünschen.

Anschließend berieten sie kurz die für den Ausflug geplante Route. Die Organisatorin der örtlichen Volkssolidaritätsgruppe, Karin Schwander, vermittelte, dass die geplante Wanderstrecke, wegen starker Regenfälle nicht gut begehbar sei. Sie schlug deshalb einen alternativen Weg und einen neuen Startpunkt unterhalb des Zeisigberges hinter dem Ortsteil Wuhden vor. Bis zu dieser Stelle fuhr die Exkursionsgemeinschaft mit Pkw.

Anschließend liefen die Podelziger und ihre Wandergäste bei schönstem Sonnenschein und für die Jahreszeit milden sieben Grad Celsius über gut befestigte Wege Richtung Oderdamm.

Diesem sportlichen Auftakt des Programms der Volkssolidaritätsgruppe des Ortes folgen, wie Karin Schwander informierte, in diesem Jahr zahlreiche weitere Veranstaltungen. Neben festen monatlichen Lesenachmittagen sowie den Spiele- und Handarbeitstreffs sind für 2018 auch wieder monatlich thematische Veranstaltungen im örtlichen Kulturraum der Senioren geplant. So findet schon am 16. Januar eine erste Verkehrsteilnehmerschulung statt. Deren zweiter Teil ist für den 13. Februar geplant. Wie schon im vergangenen Jahr wollen sich die Senioren zudem aktiv, zum Beispiel mit Kuchenbasaren, an örtlichen Volksfesten und Höhepunkten wie dem Radrennen rund um den Zeisigberg beteiligen.

Im nahen Frühjahr, wenn die Adonisröschen blühen, übernehmen sie wieder die Betreuung von Wandergästen in der Priesterschlucht. Im Sommer ist zudem ein ebenfalls schon traditioneller Tagesausflug zum Zisterzienser-Kloster Chorin geplant.