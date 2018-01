Neujahrsschießen zum Jahresauftakt

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Schützengilde Wriezen hat am Sonnabend im Vereinsheim im Lüdersdorfer Weg ihre Besten gekürt. Damit starteten die Schützen ins neue Vereinsjahr. "Das Neujahrsschießen findet traditionell am ersten Wochenende nach Neujahr statt", berichtete Kommandant Norbert Käpernick. Rund 30 Vereinsmitglieder und Gäste waren dazu erschienen. Um 14 Uhr ging es los mit dem vereinsinternen Wettkampf in der Disziplin "10 Schuss KK mit der Langwaffe". Dabei gab es eine getrennte Wertung für die Männer und für die Frauen. Die ersten drei Plätze bei den Damen belegten Heike Höpfner-Karlsch (1. Platz mit 88 Ringen), Monika Bartsch (2. Platz mit 83 Ringen und einer "10" mehr als die Drittplatzierte) sowie Silke Rapp (3. Platz mit ebenfalls 83 Ringen). Bei den Herren kamen Peter Gülisch (1. Platz mit 92 Ringen), Heiko Karlsch (2. Platz mit 91 Ringen) und Heinz Hiller (3. Platz mit 89 Ringen) auf das Treppchen. Ebenfalls am Neujahrsschießen nahm der gerade einen Tag zuvor ins Amt eingeführte Bürgermeister der Stadt Wriezen, Karsten Ilm, teil. Er erreichte Platz 15 von insgesamt 23 bei den Männern mit 71 Ringen. Karsten Ilm wird, der Tradition folgend, Ehrenmitglied der Schützengilde Wriezen. Das wird auf der Generalversammlung am 26. Januar erfolgen, blickte Norbert Käpernick voraus. "Dabei wird auch der neue Vorstand gewählt. Oder der alte bestätigt", so Käpernick weiter. Er wolle sich jedoch wieder zur Wahl stellen, bekräftigte der Kommandant der Schützengilde Wriezen am Wochenende. Seit 1991 ist er im Verein aktiv - so wie derzeit insgesamt 47 Mitglieder. In dieser Zeit sei eine Menge erreicht worden, blickt Norbert Käpernick zurück. Man verfüge über den genehmigten Schießstand und ansprechende Räumlichkeiten sowie eine steigende Zahl an Mitgliedern. "Wir sind ein sehr aktiver Verein und unsere Mitglieder sind mit Enthusiasmus dabei", lobte Käpernick.

Auch in diesem Jahr wollen die Wriezener Schützen wieder bei internen und bei Kreiswettkämpfen erfolgreich teilnehmen. Geschossen wird mit Klein- und Großkaliberwaffen in unterschiedlichen Disziplinen aber auch in den Disziplinen Skeet- und Trap. Dazu können die Schützen jedoch nicht ihre eigene Anlage nutzen, sondern müssen zum Beispiel nach Müncheberg fahren. "Aber da finden sich immer ein paar Interessierte zusammen", so Norbert Käpernick.

Nähere Informationen zum Verein unter www.1585evwriezen.beepworld.de