Die Grünen opfern einen Star, um nicht zu zerbrechen

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Knapp zwei Monate nach dem Jamaika-Aus wollen die Grünen in dieser Woche die Doppelspitzen von Bundespartei und Bundestagsfraktion neu bestimmen. Eine durchaus heikle Angelegenheit, denn es schien zunächst auf vier Vertreter des Realo-Flügels hinauszulaufen. Einflussreiche Grünen-Politiker wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hätten eine solche Lösung favorisiert. Ihr gravierender Fehler: Die Parteilinke wäre vor den Kopf gestoßen worden.

Einer vom Flügel der Pragmatiker musste deshalb verzichten: Cem Özdemir. Hätte der langjährige Parteichef am Wochenende die eigentlich beabsichtigte Kandidatur für den Ko-Fraktionsvorsitz nicht fallen lassen, wäre er wohl in eine Niederlage gegen den Parteilinken Anton Hofreiter hineingesteuert. Und hätte er wider Erwarten dennoch eine Mehrheit bekommen, neben der Reala Katrin Göring-Eckardt, wäre die Spaltung der Partei nicht ausgeschlossen gewesen. Wo das hinführen kann, zeigen die österreichischen Grünen, die derzeit um ihre Existenz kämpfen. Der Ökopartei blieb also nur der eine Weg: einen ihrer Stars zu opfern, um nicht zu zerbrechen.

Das bedeutet aber nicht, dass die Grünen insgesamt mehr nach links rücken sollten. Das Ergebnis der Bundestagswahl hat gezeigt, dass ein maßvoller Kurs zu einem - bescheidenen - Erfolg führen kann. Die starke Position der baden-württembergischen Oberrealos ist ein weiterer Beleg für das große Wählerpotenzial in weiten Teilen Deutschlands. Doch müssen die Grünen auf der anderen Seite auch aufpassen, dass sie mit den anderen Parteien nicht verwechselbar werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel wandelt hin und wieder auf Öko-Pfaden, und auch die SPD - wer im Übrigen nicht? - ist für "saubere Umwelt und gesundes Klima". Ein klares Profil auf zentralen grünen Themenfeldern wie der Umwelt, Verkehrs- und Ernährungspolitik ist deshalb weiterhin dringend geboten. Auch für eine solche programmatische Schärfe ist die parteiinterne Linke unverzichtbar.

Özdemir bleibt nun vorerst nichts anderes übrig als sich in Wartestellung zu begeben, da er den Parteivorsitz abgibt. Doch Wartestellung wofür? Für die Kretschmann-Nachfolge in Stuttgart? Das kann dauern und steckt voller Unwägbarkeiten. Es bleibt vorerst eine missliche Situation, in die sich Özdemir allerdings selbst manövriert hat. Parteichef hätte er wohl bleiben können, seine Ambitionen auf die Fraktionsspitze muss er begraben.