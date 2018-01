Garagen auf Zeit für Wohnmobile

Kai-Uwe Krakau

Eiche (MOZ) Wenn es im Keller oder auf dem Boden mal wieder eng wird, muss rigoros aussortiert werden. Eine weitere Möglichkeit: Man mietet sich in einem sogenannten Multifunktionslager ein, die derzeit vor allem in Berlin gebaut werden. Auch hinter dem Kaufpark Eiche steht bereits ein "Unternehmer-/Garagenpark" zur Verfügung. Weitere Hallen befinden sich schon im Bau.

"Wie bieten den Kleinunternehmen vor Ort entsprechende Unterstell- und Lagermöglichkeiten und wollen somit auch das Wirtschaftswachstum fördern", sagt einer der Geschäftsführer der Storage 24 GmbH, Markus Sattler. Aber auch private Interessenten könnten dort Flächen für Hausrat, Wohnmobile sowie Oldies mieten.

Ähnliche Parks hat die Firma aus Lorch in Zusammenarbeit mit einem Architekten bereits an zahlreichen anderen Orten realisiert. "Die Nachfrage ist immer hoch und in Berlin ist das besonders der Fall", so Sattler. Ein hoher Prozentsatz der Einheiten habe man bereits vor der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts vergeben können. Die Idee wurde nach Angaben des Unternehmens von einem befreundeten Geschäftsmann aus den Vereinigten Staaten übernommen und dem hiesigen Bedarf angepasst.

Der fertiggestellte Garagenpark hinter dem größten Einkaufszentrum im Barnim verfügt über 149 Lagereinheiten. Jede Garage ist knapp 28 Quadratmeter groß und bietet mit einer Breite von 3,40 Meter und einer Höhe von zu fünf Metern (Tiefe acht Meter) genügend Platz für einen Transporter oder Anhänger. Auch hohe Lagerregale könnten eingebaut werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, eine zweite Ebene einzuziehen.

"Einige direkte Nachbarn des Kaufparks waren so begeistert, dass sie zu ersten Mietern wurden", so Geschäftsführer Sattler. Neun Garagen werden als Unternehmereinheiten beworben. Dort gibt es ein Büro, eine Toilette, einen Wasseranschluss und wärmegedämmte Außenwände.

Für Wohnmobilbesitzer sind 20 Einheiten vorgesehen. Die Einfahrtstore sind mit vier Metern besonders hoch, die Deckenhöhe beträgt sechs Meter.