Anmeldung für künftige Schüler startet

Nadja Voigt

Neutrebbin/Prötzel (MOZ) In dieser Woche beginnen in der Grundschule Neutrebbin die Anmeldetermine für die Grundschüler. Unter der Telefonnummer 033474 38157 können für Dienstag (12 bis 17 Uhr), Mittwoch (8 bis 17 Uhr) und Donnerstag (8 bis 14 Uhr) Termine gemacht werden. In der Grundschule in Prötzel ist der Anmeldezeitraum bereits in der vergangenen Woche angelaufen. Er dauert noch bis 26. Januar. Bis dahin können unter Telefon 033436 272 Termine in der Zeit von jeweils 7.30 bis 12 Uhr ausgemacht werden. Wie Madlen Kruschke, zuständige Sachbearbeiterin vom Amt Barnim-Oderbruch mitteilt, werden zum Schuljahr 2018/2019 alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September 2018 das sechste Lebensjahr vollenden. "Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind direkt in der zuständigen Grundschule an. Bei der Anmeldung ist das Kind in der Schule persönlich vorzustellen." Neben der Geburtsurkunde muss auch die Teilnahmebestätigung an der Sprachstands-Feststellung vorgelegt werden. Nachfragen beantwortet Madlen Kruschke unter Telefon 033456 399 16 oder per Mail an kruschke@barnim-oderbruch.de