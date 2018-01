Geschichte sprengt Fächergrenzen

Jens Sell

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) "Wir fangen in der 7. Klasse mit den Grundlagen der Werkstoffbearbeitung an", erläutert Andrej Weiß, Fachlehrer für WAT in der Oberschule Fredersdorf-Vogelsdorf, Ina Ulrich aus Fredersdorf, die mit ihrem Sohn Yannick zum Tag der offenen Tür am vergangenen Sonnabend gekommen ist. Gleich an der Tür wurde sie von den beiden Schülerlotsinnen Lisa und Lena, beide Schülerinnen der Klasse 9b, in Empfang genommen und als erstes in den WAT-Raum geführt. Das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik ist nur in den ersten beiden Schuljahren der weiterführenden Schulen Pflichtfach, dann kann man auch Naturwissenschaften wählen, so wie Lisa und Lena. Dabei werden in der 8. Klasse auch Fertigkeiten wie das schnelle Maschinen- bzw. Tastaturschreiben oder Hauswirtschaft und Kochen vermittelt. "Mit dem Maschineschreiben sind die Schüler dann in der Informatik natürlich ganz vorn mit dabei", sagt Andrej Weiß. Weiter geht es in den Mathematikraum. "Mathe mal anders" lockt ein Schild neben der Tür, und der Eggersdorfer Sechstklässler Jonas hat sich an einem Tisch niedergelassen, wo er an einem dreidimensionalen Puzzle knobelt. Vater Jan Dominik verfolgt das interessiert. Yannick war in der Fred-Vogel-Schule in der Schach-AG, doch Lisa und Lena schütteln den Kopf, als Ina Ulrich nach solch einem Angebot fragt.

Yannick indes zieht seine Mutter weiter ins Geschichtskabinett. So richtig interessiert ihn zwar vor allem Sport, aber man muss sich ja auch über die anderen Fächer informieren, die in der 7. Klasse zu belegen sind. "In der 7. Klasse beginnen wir mit dem Mittelalter und gehen die Geschichte erst einmal chronologisch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts durch", erläutert Lehrerin Hannah Roland. Und ihre Kollegin Kristin Voß ergänzt: In höheren Klassenstufen würde Geschichte in fächerübergreifenden thematischen Projekten nach dem neuen Rahmenlehrplan unterrichtet, etwa gemeinsam mit Geografie und Politischer Bildung wie beim Projekt "Das Zeitalter der Revolutionen". Auch "Flucht- und Migrationsbewegungen" oder die Entwicklung der Demokratie bietet sich dafür an, die Grenzen der Schulfächer zu überschreiten.

Viele Sechstklässler aus der ganzen Region ziehen am Sonnabendvormittag mit ihren Eltern durch die moderne Oberschule in der Tieckstraße. Die interessieren sich auch für die Berufsorientierung. Da sieht sich das Haus gut aufgestellt. So findet am 18. Januar um 18 Uhr für alle Eltern der Klassenstufe 7 ein Elternabend zum Thema "Berufliche Orientierung - aber wie?" im Speisesaal der Schule statt.