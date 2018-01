Grüne sammeln Fakten gegen "Eierfabrik"

Jürgen Liebezeit

Oranienburg (OGA) Arbeitsreiche Zeiten stehen den Mitglieder der Bürgerinitiative "Contra Eierfabrik" (BI) bevor. Denn ab 23. Januar werden die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung zur geplanten Legehennen-Anlage in Zehlendorf öffentlich ausgelegt. Dann können Anwohner und Interessierte die Unterlagen einsehen und Stellung nehmen. Dabei will die Bürgerinitiative helfen.

Auf Nachfrage werden die Dokumente, die mehrere Ordner umfassen, elektronisch zur Verfügung gestellt. "Dann können sie alles in Ruhe zu Hause studieren", erklärte BI-Sprecher Horst Jäkel am Sonnabend auf dem Neujahrsempfang des Oranienburger Stadtverbandes von Bündnis 90/Die Grünen den Hintergrund des Angebotes. Ende Januar will die BI mehrere Workshops anbieten, damit sich Gegner der umstrittenen Großanlage mit Hilfe von Experten detailliert mit der komplexen Materie beschäftigen können. "Wir bieten auch Hilfestellung bei der Formulierung der Einwendungen an und machen Textvorschläge", sagte Jäkel. Wichtig sei, dass die Einwendungen, die jeder unabhängig vom Wohnort einreichen könne, zahlreich, aber auch qualitativ hochwertig seien. Wer seinen Unmut dem Landesumweltamt bereits mitgeteilt habe, müsse das im Rahmen des Verfahrens ab 23. Januar erneut tun. Nach Angaben von Jäkel, dessen "Goldnebelhof "unmittelbar neben der geplanten Anlage liegt, würden voraussichtlich im Mai die Eingaben öffentlich bewertet werden. Er geht jedoch unabhängig vom Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung davon aus, dass das Projekt "Eierfabik" Gegenstand von juristischen Auseinandersetzungen wird. Die Oranienburger Bündnisgrünen sicherten der BI ihre Unterstützung zu.

Bereits an diesem Mittwoch hat die BI zu einem öffentlichen Treffen eingeladen, um sich auf das Verfahren vorzubereiten. Mit Vertretern der Politik aus der Stadt Oranienburg und des Kreistages sollen ab 18 Uhr im "Goldnebelhof" (Zehlendorf, Ausbau Siedlung) der aktuelle Stand und das weitere Vorgehen besprochen werden.

Heiner Klemp, Fraktionschef der Bündnisgrünen im Oranienburger Stadtparlament, nutzte den Jahresempfang auch, um zwei Projekte vorzustellen. Der Fraktionschef lobte den Bürgergarten an der Oranienburger Fischerstraße als "Areal der Begegnung" sowie als "blühendes Projekt mit glühenden Akteuren". Joachim Richter-Geißler stellte den Bürgergarten etwa 30 Gästen des Empfangs vor.

Argid Rutenberg erklärte auf dem Treffen die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes "Oberhavel Hospiz". 87 ehrenamtliche Kräfte begleiten Sterbende und deren Angehörige möglichst zu Hause bis zum Tod. "Vor dieser schwierigen und wertvollen Aufgabe habe ich höchsten Respekt", so Klemp. Eine Sammlung unter den Gästen erbrachte eine Spende in Höhe von 272,50 Euro für den Hospiz-Verein.

Mit Blick auf das Jahr kündigte Fraktionschef Klemp an, dass sich Fraktion und Stadtverband weiter unter anderem für einen Stadtbus, für gesundes Kita- und Schulessen, für eine Überarbeitung der Kita-Satzung sowie für eine Baumschutzsatzung, die ihren Namen verdiene, einsetzen würden.

Der Oranienburger Stadtverband hat nach eigenen Angaben nach dem Bürgermeisterwahlkampf einen leichten Mitgliederzuwachs verzeichnet. Neue Mitstreiterin ist zum Beispiel Elisabeth Mandl-Behnke, die seit kurzem als Sprecherin fungiert. Sie wolle die Parteimitglieder motivieren, sich nicht nur an Tagesordnungen abzuarbeiten, sondern auch Themen in der Stadt zu diktieren.

Die Bündnisgrünen wollen sich am 20. Januar an der Berliner Demonstration "Wir haben es satt" beteiligen. Die Gruppe trifft sich um 10.30 Uhr am Bahnhof, um gemeinsam in die Hauptstadt zu fahren und dort für eine Wende in der Agrar- und Ernährungspolitik zu protestieren.