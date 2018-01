Haftstrafe für vermeintlichen Fahrraddieb

Stefan Adam

Schwedt (MOZ) Ein 35-jähriger Mann aus Polen musste sich wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor dem Schwedter Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in Angermünde ein Fahrrad durch Aufbrechen des Schlosses gestohlen zu haben. Vor dem Schwedter Grenzübergang wurde sein Pkw mit drei Insassen und offensichtlich gestohlenen Fahrrädern gestoppt. Der Fahrer hatte keinen Personalausweis und Führerschein bei sich. Die Herkunft der Räder konnte keiner glaubwürdig erklären. Die übliche Ausrede eines "Sperrmüllfundes" erwies sich als Lüge, denn das Rad mit Codierungsnummer war bereits als gestohlen gemeldet. Da der Fahrer mehrfach vorbestraft und ohne Papiere war und unter Drogeneinfluss stand, wurde er festgenommen. Zum Prozess allerdings saß er allein auf der Anklagebank, denn seine zwei Kumpels glänzten mit Abwesenheit. "Ich gebe zu, den Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt zu haben, aber das Rad habe ich nicht gestohlen", sagte der 35-Jährige. "Die Kumpels wollten Sperrmüll holen und baten mich, den Pkw zu fahren." Es sei dunkel gewesen, als sie auch das Rad in den Wagen luden. Er habe von nichts gewusst. Auch den Drogenkonsum räumte der Sünder ein. Der Staatsanwalt ging von unglaubwürdigen Aussagen aus. Zudem hat der Angeklagte erhebliche Vorstrafen, allein zwölf Verurteilungen in Polen zu mehreren Jahren Haft. Eine dreijährige Haftstrafe wegen Drogenhandels steht zudem noch aus.

Da der Diebstahl jedoch nicht nachweisbar ist, beantragte der Staatsanwalt eine sechsmonatige Haftstrafe wegen versuchter Hehlerei und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Verteidiger hingegen plädierte auf eine Bewährungsverurteilung, weil durch den Drogenkonsum von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit auszugehen ist. Das Gericht folgte jedoch der Auffassung der Staatsanwaltschaft und verurteilte ihn zu sechs Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung.