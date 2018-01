Erich Kästner zum Jahresstart

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Das neue Jahr ist noch immer taufrisch. Zeit, sich ihm einmal von der literarischen Seite zu widmen, findet das Café Hier & Jetzt in Oderberg und hat sich Multikünstlerin Chris Karen eingeladen. In einem "literarisch-musikalisch-theatralischem Neujahrsprogramm" am 13. Januar widmet sie sich den Werken von Erich Kästner.

Chris Karen geht der Frage nach: Wer war Erich Kästner eigentlich? Und kommt zu einer vielfältigen Antwort. Ein Bürgerschreck oder ein erschrockener Bürger? Ein berühmter Kinderbuchautor, ein Chronist seiner Zeit, ein Unterhaltungsschriftsteller? Ein sanfter Spötter oder gepfefferter Pamphletist? All das. Mit Chansons und Gedichten führt Karen durch das Leben des Geschichtenschreibers. Sie selbst ist heute als Sprecherin, Chansonette und Moderatorin deutschlandweit unterwegs und beschäftigt sich vor allem mit einem: na klar, Kästner.

Wer diesen Sonnabend dabei sein will, sollte 20 Uhr erscheinen. Der Eintritt ist kostenlos. Ab 18.30 Uhr gibt es ein "leichtes" Neujahrs-Menü.