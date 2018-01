Dogge beißt Mann in beide Beine

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach mehreren Bissverletzungen durch einen Hund musste ein Mann aus Eisenhüttenstadt am Wochenende operiert werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte es am Sonnabendnachmittag in der Bahnhofstraße im Ortsteil Fürstenberg einen Streit zwischen einer 31-jährigen Frau und einem 29-jährigen Mann gegeben. Dieser artete in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Die zu diesem Zeitpunkt betrunkene Frau soll eine Dogge auf den Mann gehetzt haben, die diesen mehrfach in beide Beine biss. Aufgrund der umfangreichen Verletzungen musste der Mann sofort operiert werden.

Der Frau wurde der Hund weggenommen und ins Tierheim gebracht. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Auch das Ordnungsamt wurde in Kenntnis gesetzt, teilte die Polizei mit.