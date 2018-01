Sitzbänke werden jetzt aufgearbeitet

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Die nächste Sitzbank ist kaputt", hatte der Stadtbote am 20. Dezember getitelt und darüber berichtet, dass im Gertraudenpark die zweite Sitzbank zu Bruch gegangen war. Diesmal waren aber keine Randalierer schuld gewesen, sondern die Stadtverwaltung. Denn das Tiefbauamt war durch die Stadtboten-Redaktion über Wochen hinweg mehrfach darauf hingewiesen worden, dass sich unterhalb der Sitzfläche ein Stabilisierungsbalken gelöst hatte und es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Sitzfläche brechen würde. Trotz mehrfacher Versprechen tat die Verwaltung aber nichts. Der Schaden wurde immer größer und Mitte Dezember brach die Sitzfläche durch.

Nach der Veröffentlichung des Berichtes am 20. Dezember hat die Stadtverwaltung endlich reagiert. Das Tiefbauamt hat noch vor dem Jahreswechsel die beschädigte Bank, später auch die beiden anderen Sitzbänke und die hölzernen Papierkörbe am Hauptweg zwischen Haus der Künste und Kellenspring abbauen lassen. "Diese Bänke werden jetzt repariert und überarbeitet", erklärte am Freitag Dorit Bunk, Abteilungsleiterin Grünanlagen und Stadtservice im Tiefbauamt, auf Nachfrage. "Sind die Bänke fertig, werden sie wieder aufgestellt und die nächsten werden überarbeitet."

Auch auf dem Anger sind jetzt die ersten Bänke demontiert worden. Diese werden, um Witterungsschäden zu verhindern, den Winter über eingelagert. "Wir hätten die Sitzbänke gern auch schon in den Vorjahren eingelagert", sagte Dorit Bunk und informierte, dass nun alle Bänke auf dem Anger abgebaut werden.

Hilfe bekommt die Stadt von verschiedenen Bildungsträgern. Im Herbst vergangenen Jahres hatten Randalierer eine hölzerne Sitzbank im Gertraudenpark zerstört. Laut Tiefbauamt kostet eine neue Bank zwischen 700 und 800 Euro.