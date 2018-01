Besuch bei den One Stones

Jens Sell

Neuenhagen (MOZ) Gleich an der Pforte neben dem Neubau des Neuenhagener Einstein-Gymnasiums steht eine große Gruppe Jungen und Mädchen mit Namensschildern am Pulli: Das sind die Schülerlotsen, die die Besucher des Tages der offenen Tür in Empfang nehmen, durch das Haus führen und Fragen beantworten. "900 Schüler lernen in unserer Schule, jedes Jahr werden fünf 7. Klassen mit maximal 30 Schülern aufgenommen", erzählt Schülerlotsin Lea aus der 8. Klasse lebhaft den Eltern Uwe und Katleen Berger, die mit ihrem Sohn Linus gekommen sind. Lea weist auf den Neubau, an dem eine Putzerkolonne auch am Sonnabendvormittag die Laibungen der Fenster und die Fassade glättet. "Dort oben drauf wird eine Sternwarte entstehen. Unten soll es eine moderne Cafeteria geben. Die Schülersprecher durften bei der Auswahl der Catering-Firma mitreden. Sie haben sich ein besonders großes Salatbüfett gewünscht." Und weiter geht's zur ersten Station: dem Vertretungsplan. Dort gleich noch im Freien können sich die Schüler darüber informieren, welche Stunden ausfallen oder von einem Vertretungslehrer gehalten werden. "Natürlich gibt es diesen Plan inzwischen auch auf der Homepage der Schule. Jeder Schüler erhält ein Passwort und kann sich mit seinem Anwendernamen in den internen Bereich einloggen." "Da muss wohl jeder Schüler auch ein Smartphone mit Internet haben?", fragt Uwe Berger mit Blick auf seinen Sohn.

Im Gebäude des Gymnasiums herrscht Gewimmel. Familie Berger wirft Blicke in den Kunstraum und geht weiter zum Musikraum. Dort ertönt beschwingter Bigbandsound. Das zieht viele Familien an. Rayk Rohde aus Neuenhagen ist mit seinen drei Söhnen und dem Freund des Ältesten, beides Sechstklässler, eingekehrt und hört den musizierenden Kindern zu. Fasziniert verfolgen Arwed, Lion, Armin und Arik den Auftritt. Es ist die Schulband The One Stones. "Den Namen haben die Schüler selbst ausgesucht", sagt Musiklehrer Tobias Penzel. Er unterrichtet auch die Bläserklasse in einem Projekt mit der Kreismusikschule. Nebenan erkundigt sich Stephan Krüger mit seinen drei Kindern bei Englischlehrer Stephan Brandt nach den Sprachreisen, auf dem Whiteboard läuft Mr. Bean. An diesem Tag der offenen Tür gibt es viele Fragen, und keine bleibt offen.