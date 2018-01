Bachs Oratorium in großer Besetzung in Fürstenberg

Matthias Henke

Fürstenberg (GZ) Mit der Aufführung der Kantaten vier bis sechs von Bachs Weihnachtsoratorium ging in der Fürstenberger Stadtkirche am Sonnabend die 14-tägige Festzeit zu Ende. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Neustrelitz hatten die evangelisch-lutherischen Christen der Wasserstadt das Ereignis auf die Beine gestellt.

Die Geburt Christi wurde bereits vor 14 Tagen gefeiert, doch die Weihnachtszeit ist bekanntermaßen erst am Epiphanias- oder Dreikönigstag vorüber. Der Komponist Johann Sebastian Bach hatte die drei Kantaten, die am Sonnabend am Stück erklangen, einst für drei aufeinanderfolgende Gottesdienste komponiert: zu Neujahr, zum Sonntag nach Neujahr und zu Epiphanias.

Davon abgesehen, dass drei separate Aufführungen in großer Besetzung für die Gemeinde finanziell kaum zu stemmen wären, hätten die Organisatoren auch ein Problem hinsichtlich der Reihenfolge, liegt der Sonntag nach Neujahr doch 2018 vor Epiphanias. Die konzertante Aufführung gleich mehrerer Kantaten ist heute üblich, doch ansonsten lagen die Bestrebungen am Sonnabend unter der Leitung von Kreiskantor Michael Voigt ganz darauf, der Aufführungspraxis zur Zeit Bachs möglichst nahe zu kommen. Die instrumentale Begleitung für die Singakademie Neustrelitz und den Kirchenchor Fürstenberg übernahmen die Musiker des Orchesters für Alte Musik Vorpommern, die mit ihren historischen Instrumenten klanglich ein anderes Erlebnis boten, als es viele Zuhörer vielleicht gewohnt waren.

Doch auch der Komponist hatte für die zweite Hälfte seines berühmten Werkes, in der die Geschichte von König Herodes und den Weisen aus dem Morgenland erzählt wird, im Vergleich zu den vorangegangenen Kantaten musikalisch einige Veränderungen vorgesehen. Wer sich noch an das festliche "Herrscher des Himmels" als letztes Lied der ersten Hälfte erinnerte, die Ende 2016 in Fürstenberg unter Leitung des damaligen Kirchenmusikers Wolfgang Erben zur Aufführung kam, bemerkte, dass Trompeten und Pauken schwiegen, stattdessen traten zwei Hörner in einer dunkleren Klangfarbe hinzu.

Trompeten und Pauken kamen nur in der letzten Kantate zum Einsatz und auch dort nur wohl dosiert, Flöten fehlten dagegen völlig. Die Chöre sangen abwechselnd, zuerst der Fürstenberger die Kantate vier, dann die Singakademie Neustrelitz Kantate fünf, bevor sie im letzten Teil des Konzertes Kantate sechs gemeinsam anstimmten.

Als Solisten trugen Anna-Elisabet Muro (Sopran), Georg Führer (Tenor, Arien), Richard Mauersberger (Tenor, Evangelist) und Claus Temps (Bass), die auf Konzertauftritte im In- und Ausland verweisen können, zum Gelingen des Nachmittags bei. Eine Besonderheit erlebten die Zuhörer hinsichtlich der Alt-Stimme. Dieser Part war mit einem Mann besetzt - Countertenor Michael Lieb. Im Barock war dies aber durchaus üblich. So rückte man auch hier an die Aufführungspraxis heran, wie sie zu Zeiten des Komponisten üblich war.

In den Genuss von Bachs Oratorium kamen dabei nicht nur die Fürstenberger und ihre Gäste. Am Sonntag fand - in gleicher Besetzung - eine weitere Aufführung in der Stadtkirche von Neustrelitz statt.