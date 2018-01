Zwei neue Pfarrer für St. Marien

Gesegnet für die neue Aufgabe: Superintendent Reinhart Müller-Zetzsche (r.) führt Uwe Eisentraut und Cornelia Müller in ihr neues Amt als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien in Angermünde ein und gibt seinen Segen. Die beiden teilen sich © Foto: Stefan Csevi

Angermünde (MOZ) In der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien in Angermünde sind seit Jahresbeginn gleich zwei Pfarrer tätig. Cornelia Müller und Uwe Eisentraut wurden am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Marienkirche offiziell in ihr Amt eingeführt.

Für die Gemeinde sind es bereits vertraute Gesichter. Die beiden Pfarrer, die sich künftig die Angermünder Pfarrstelle teilen werden, haben schon in der jüngsten Vergangenheit zu verschiedenen Anlässen das kirchliche Leben in Angermünde und das ökumenische Miteinander der Konfessionen mitgeprägt.

Cornelia Müller ist seit 2013 Pfarrerin der Französisch-Reformierten Gemeinde Groß Ziethen/Schwedt, zu der auch Angermünde mit der kleinen Heiliggeistkapelle gehört. Die machte Cornelia Müller zu einer offenen Kirche mit Musik und Kultur. Uwe Eisentraut aus Templin wurde nach dem Weggang des Greiffenberger Pfarrers Justus Werdin als Vakanzverwalter der evangelischen Gemeinde Greiffenberg/Crussow eingesetzt und mit der Aufgabe betraut, die Strukturen der Gemeinde auch mit Blick auf Angermünde auf den Prüfstand zu stellen und zu ordnen. Das Pfarramt Greiffenberg hatte er nach Angermünde an den Standort der Joanniter verlegt und ist somit schon näher auch an die Mariengemeinde gerückt. Auch hier waren Veränderungen nötig durch langen, krankheitsbedingten Ausfall des Angermünder Pfarrers André Wiethölter, um die Gemeinde mit rund 1000 Mitgliedern wieder kontinuierlich und verlässlich leiten und betreuen zu können. "In der Kirchengemeinde Angermünde hat nicht alles den bestmöglichen Verlauf genommen und es wird auch in Zukunft nicht alles perfekt sein", meinte Reinhart Müller-Zetzsche, Superintentent des Kirchenkreises Uckermark. Die Entscheidung ist getroffen.

Müller-Zetzsche verabschiedete am Sonntag André Wiehölter in den Ruhestand und wünschte ihm Segen und Gesundung für den künftigen Lebensweg. Wiethölter trat im Dezember 2014 die Nachfolge von Peter Schuchmilski in Angermünde an. Anfang 2016 wurde er schon einmal aus gesundheitlichen Gründen für drei Monate vom Superintendenten beurlaubt.

Wiethölters Ehefrau nahm am Sonntag stellvertretend die Verabschiedungs-Urkunde der Landeskirche entgegen und verlas Worte ihres Mannes an die Gemeinde, die er nun verlassen muss. Darin ermunterte er die Gemeinde zu Eigenverantwortung. Jeder habe es selbst in der Hand zu entscheiden, ob mit Schweigen oder mit Reden, wie die Gemeinde aussehen soll, so Wiet-hölter.

Cornelia Müller und Uwe Eisentraut wollen sich nun selbst dieser Verantwortung stellen, das Gesicht der Gemeinde mitzuprägen und sie mit Leben zu erfüllen. Die beiden nehmen mit viel Zuversicht, Realitätssinn und gutem Glauben ihre neue Herausforderung an. Ab sofort teilen sie sich zu jeweils 50 Prozent die Angermünder Pfarrstelle und bleiben außerdem für ihre bisherigen Gemeinden verantwortlich. Nach der Segnungszeremonie in der voll besetzten Marienkirche mit Orgelmusik und Chorgesang der Kantorei übertrug Superintendent Reinhart Müller-Zetzsche den beiden Pfarrern offiziell ihr neues Amt und stellte sie der Gemeinde vor. Dass auch der katholische Pfarrer Matthias Kucklick den neuen evangelischen Kollegen seinen Segen gab, betont den Stellenwert der ökumenischen Zusammenarbeit in der Region. Ein Anfang habe immer Ecken und Kanten, aber alle gemeinsam können das schaffen, betonte Kucklick.

Nach der feierlichen Einführung luden die neuen Pfarrer zum Neujahrsempfang ein.