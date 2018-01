Die ersten Töne des Jahres

Julia Lehmann

(MOZ) Mit bekannten Beatles-Songs begrüßte das Berlin Brass Bläser-Quintett um Jörg Lehmann im Kloster Chorin das neue Jahr - und die Besucher. Die kamen dick eingepackt für das Konzert im Refektorium, das nur der Anfang vieler kultureller Höhepunkte im Kloster sein soll. In Decken gekuschelt, mit Mützen und dicken Jacken bekleidet - beim Neujahrskonzert im Kloster Chorin nichts Ungewöhnliches. Im ehemaligen Refektorium des Zisterzienserklosters hält das Backsteingemäuer die Räume stets kühl, eine Heizung gibt es nicht. Die Gäste wissen um die niedrigen Temperaturen. Für den Auftritt der Berlin Brass Blechbläser am Sonnabend haben sie sich deshalb dick eingepackt. Die Instrumentalisten indes haben sich in adrette schwarze Anzüge geworfen. Ihre Blasinstrumente glänzen im warmen Licht. Unter der Leitung von Jörg Lehmann (Tuba) präsentiert das Ensemble eine Reihe klassischer und moderner Bläser-Arrangements. Die drei Posaunen von Istvan Sebastyen, Joszef Vörös und Matthias Jann treffen auf die Bassposaune von Thomas Richter sowie die Tuba von Jörg Lehmann. In ihrem Repertoire haben die fünf Männer unter anderem die 32. Sonate zum Anblasen von Johann Christoph Pezelius (1639 bis 1694) oder Volkslieder von Johann Baptist Joseph Maximilian Reger (1873 bis 1916). Das Quintett findet sich in Regelmäßigkeit zusammen - in erster Linie musizieren sie aber solo, beim Rundfunk Sinfonieorchester, dem Staatstheater Braunschweig oder der Deutschen Oper. Sie geben wiederholt den musikalischen Neujahrsempfang im Kloster und sind beim Choriner Musiksommer anzutreffen. In einer zweiten Konzerthälfte folgt ein Sprung in die Zeit von Paul McCartney und John Lennon (geb. 1942 & 1940 bis 1980). "Beatles"-Songs wie Yesterday oder Eleanor Rigby, von Thomas Richter arrangiert, kommen beim Publikum sichtlich gut an. Einige wippen mit, andere schunkeln gar. Das Publikum dankt für den kurzweiligen Auftritt mit anhaltendem Applaus und erhält wiederum als Dank zwei Zugaben. Die Berlin Brass Bläser-Quintett soll aber nur der Anfang einer langen Reihe von kulturellen Höhepunkten sein. Veranstaltungen des Eigenbetriebs wie die Oster-, Kräuter- und Keramiktage wird es auch in 2018 wieder geben. Ergänzt werden diese durch die externen, inzwischen traditionsreichen Events des Choriner Musiksommers und des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde. Die im April eröffnete Dauerausstellung "Karl Friedrich Schinkel und Chorin" sowie "Klosterbau und Klosterwirtschaft" sollen in diesem Jahr eine Erweiterung erfahren. Dafür sind Fördergelder bewilligt worden. Die sonderthematische Ausstellung "Sprechende Steine" widmet sich den Forschungsergebnissen über entdeckten Inschriften. Sie soll ebenfalls 2018 hinzukommen. Ein ganz neuer Bereich für das Kloster soll der spirituelle Tourismus sein. Dieser vereint Kirche und Kultur. Dafür stehen Fördermittel in Höhe von 120 000 Euro bereit. Für die Besucherfreundlichkeit soll der kleine Parkplatz ausgebaut werden. Im Laufe des Jahres wird es außerdem wechselnde Ausstellungen von Künstlern wie Sylvia Seelmann, Christiane Bergelt oder Anna Arnskötter geben. In Zukunft werden verstärkt Workshops und Seminare angeboten. Im Februar geht es los mit einem Nachmittagsseminar zum Fasten. Als Immobilie des Landes Brandenburg betreibt die Gemeinde Chorin und der Eigenbetrieb Kloster Chorin die Anlage seit vielen Jahren. Geregelt ist dies in einem Besitzüberlassungsvertrag, der sich zum Jahreswechsel automatisch um weitere fünf Jahre verlängert hat. Damit es darüber keine Missverständnisse gibt: "Wir stehen nicht vor einer unsicheren Situation", betont Franziska Siedler, Leiterin des Eigenbetriebs. Der Vertrag soll ein paar Änderungen erfahren, der Betrieb aber selbstverständlich weiterlaufen und -entwickelt werden. Infos: www.kloster-chorin.org oder im Kalenderformat in Tourist-Infos erhältlich