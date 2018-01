Einbrecher überrascht

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße stellte Sonnabend, gegen 23.30 Uhr, bei der Rückkehr in seine Wohnung fest, dass dort zwei ungebetene Gäste - einer davon nur etwa 1,60 Meter groß - über den Balkon eingestiegen waren und die Zimmer durchwühlten. Sie ergriffen die Flucht in Richtung Stadtpark. Ein Spürhund verfolgte eine Fährte und die Kriminaltechniker sicherten umfangreiche Spuren. Die Polizei nimmt Hinweise zum Einbruch und den beiden Tätern unter 03361 5680 entgegen.