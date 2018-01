Wo es Freude macht, Pfarrer zu sein

Marion Thomas

Erkner (MOZ) Der Luthersaal war prall gefüllt: Mehr als 100 Gäste kamen zum Neujahrsempfang der Genezareth-Kirchengemeinde Erkner, der traditionell anlässlich von Epiphanias stattfindet. Dieser Tag erinnert laut biblischer Geschichte an den Besuch der Weisen aus dem Morgenland bei Jesus an der Krippe - und damit an das Erscheinen Gottes in der Welt.

In diesem Jahr stand der Empfang unter dem Motto "Kinder, Kinder!" und sollte den Fokus des Gemeindelebens auf die Jüngsten in der Gesellschaft richten. "Wir suchen immer ein anderes Thema für unseren Neujahrsempfang, um uns wichtige Dinge bei unseren Begegnungen bewusst zu machen.", erklärte Pfarrer Carsten Schwarz. "Wir sind als Kirche in der Stadt Erkner vertreten und gehören dazu, leben und arbeiten hier." Das Miteinander aller in der Stadt Erkner liege ihm am Herzen auf dem gemeinsamen Weg, das Leben zu meistern, auch Probleme zu lösen.

Eingeladen waren alle Mitglieder der Kirchengemeinde sowie Menschen, Ämter und Betriebe, mit denen die Gemeinde in besonderer Weise verbunden ist. In seiner kurzen Grußansprache nutzte Bürgermeister Jochen Kirsch die Gelegenheit, sich für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit zu bedanken.

Auch Lothar Eysser (SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, lobte das Miteinander zwischen Stadt und Kirche, die sich als Teil der Bürgergemeinde gut einbringe und das Leben bereichere. "Das ist ein Leitbild für friedliches Zusammenleben", sagte er. Die Kirchengemeinde löse vielfältige Aufgaben wie bei der Betreuung von Kindern oder älteren Menschen, aber auch im kulturellen Bereich, organisiere Veranstaltungen oder Konzerte.

Eine kleine Überraschung hatte die benachbarte katholische Kirchengemeinde Bonifatius auf Lager: Erstmals überbrachten Sternsinger einen Gruß an die evangelische Gemeinde. Pfarrer Hansjörg Blattner sieht das ökumenische Miteinander als wichtig an - und zwar nicht nur, wenn es um das Wohl der Kinder ginge. Die Idee kam gut an, zumal man schon einiges - wie z.B. das Martinsfest - seit Jahren gemeinsam begeht.

Und nicht zuletzt nutzte Pfarrer Carsten Schwarz die Gelegenheit, Danke zu sagen für die unermüdliche ehrenamtliche Arbeit vieler Gemeindemitglieder - diesmal denjenigen, die mit Kindern zu tun haben und für sie tätig sind wie Betreuer bei der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch alle Mitarbeiter der evangelischen Kita. Vor allem freute er sich über die Anwesenheit so vieler Kinder, die er besonders herzlich begrüßte und für alle Weihnachtsschokolade spendierte. "Das ist das Tolle an meiner Gemeinde", strahlte er: "Das Miteinander von Klein und Groß, von Alt und Jung. Da macht es große Freude, Pfarrer zu sein."