NFL: New Orleans gewinnt ohne Edebali gegen Carolina

dpa-infocom

(dpa) New Orleans (dpa) – Die New Orleans Saints haben mit einem Sieg zum Abschluss der ersten Playoff-Runde in der amerikanischen Football-Liga NFL das Viertelfinale erreicht. Das Team aus dem US-Staat Louisiana besiegte die Carolina Panthers 31:26 (21:9).

Saints-Quarterback Drew Brees führte sein Team mit zwei Touchdown-Pässen und 376 geworfenen Yards zum Heimsieg in der sogenannten Wild-Card-Runde. Der deutsche Football-Profi Kasim Edebali kam dabei nicht zum Einsatz. Die Panthers um Star-Quarterback Cam Newton verabschiedeten sich durch die Niederlage aus dem Rennen um den Super-Bowl-Titel. New Orleans konnte in dieser Saison alle drei Begegnungen gegen Carolina für sich entscheiden. Im Viertelfinale treffen die Saints am kommenden Sonntag auswärts auf die Minnesota Vikings.