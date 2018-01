Erhard Herrmann

Brandenburg (MOZ) "Es steigt der Mut mit der Gelegenheit" lies William Shakespeare einst König John zitieren. Die Gelegenheit war nun da, beim Silvesterschwimmen der Brandenburger Eisbären. Hier stand die Frage im Raum: "Rein oder nicht rein?". Schon traditionell wird das alte Jahr von den winterharten Schwimmern mit einem Sprung in die Havel verabschiedet. Die meisten der Zuschauer folgten dann aber doch nicht dem Angebot von Heike Gose für ein Schnupperbad. Sie hielten sich lieber weiter an Shakespeare: "Der bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht." Schließlich betrug die Wassertemperatur nur zwei Grad. Für sie stellte sich eher die Frage: Was bewegt Menschen dazu, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die Hüllen fallen zu lassen und ins eisige Wasser einzutauchen? Viele holen sich den berüchtigten "Kick", manche wollen ihrem Körper etwas Gutes tun. "Hinzu kommt die Gemeinschaft und etwas gemeinsam zu unternehmen", erklärte Eisbärin Heike Gose. Diesmal fehlte jedoch etwas Elementares. "Bei den frühlingshaften Temperaturen fehlte uns eindeutig das Eis. Eine Zentimeter dicke Eisschicht auf unserer "Badewanne" wäre gut gewesen. Das macht ja den Reiz erst aus", sagte die begeisterte Eisbaderin. Dennoch stiegen die Brandenburger Eisbären und ihre Gäste gut gelaunt und verkleidet ins Wasser. Schnell ein paar Runden geschwommen und dann konnte es ganz cool zur Silvesterfeier gehen. Nachwuchs wird jederzeit gerne gesehen. Mit etwa 3000 bekennenden Eisbadern in Deutschland ist das Eisbaden allerdings noch weit von einem populären Trendsport weg. Natürlich gibt es aber Wettbewerbe und Rekordversuche. Den Weltrekord im Eistauchen hält der dänische Freitaucher Stig Åvall Severinsen, der im Oktober 2013 ganze 76,2 Meter unter Grönlands Eis getaucht ist. Mit nur einem Atemzug - und in Badehose, ohne Neopren. Dafür hat er eine Minute und 26 Sekunden gebraucht.