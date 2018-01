MOZ

Beeskow (MOZ) In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte in die Bäckereifiliale im Einkaufsmarkt in der Luchstraße eingebrochen. Dort versuchten sie, einen Tresor zu öffnen, was misslang. Dennoch hinterließen die Täter Sachschaden. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.