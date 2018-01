Von 7 bis 76 voll in Bewegung

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Mit rund 40 Teilnehmern, darunter auch vielen Familien mit Kindern, hat sich der Zuspruch zum traditionellen Tischtennisturnier zum Jahresauftakt des Golzower Sportvereins wieder erhöht. Zum 16. Mal ermittelten die Golzower mit Gästen aus der Region ihre Dorfmeister.

Es ist das große Hallo-Sagen zu Jahresbeginn: Wenn der Golzower Sportverein zum Volkssport-Tischtennis einlädt, dann ist neben den heiß umkämpften Sätzen an den sieben Platten auch genug Zeit zum nachbarschaftlichen Plaudern. "Wir freuen uns, wenn wir damit den Golzowern die Möglichkeit zur Begegnung und zum aktiven Miteinander geben können", erklärt Arne Uebelhack, Vorsitzender des Sportvereins und selbst leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Gemeinsam mit Dirk Wagner hat er das Turnier vorbereitet und natürlich gehofft, dass der Zuspruch so groß sein werde. Auch aus Reitwein, Manschnow, Gorgast, Lebus und Fredersdorf sind Mitspieler zum Turnier, das ausschließlich für Freizeitsportler gedacht ist, die nicht am Wettkampfbetrieb teilnehmen, gekommen.

Groß ist die Freude der Organisatoren über die Alterszusammensetzung der Aktiven. Sie reicht von der siebenjährigen Emily Gergs bis zum 76jährigen Peter Bansen. Und natürlich haben sie alle ihre Fans in der eigenen Familie oder aus der Nachbarschaft, die fachkundig jeden Satz kommentieren. Eric Wagner, eigentlich Hobby-Radler, kommt da ganz schön ins Schwitzen:"Es ist doch anders anstrengend als beim Radfahren", meint er. Bei den Männern wird in zwei Gruppen je acht Spielern gespielt. In der ersten Gruppe siegt Bert Friedrich aus Werbig vor Jens Gehrke. In der zweiten Gruppe setzt sich Frank Kutscher vor Ulf Engel durch. Beide sind Golzower und haben schon oft an diesem Turnier teilgenommen, aber noch nie gewonnen.

Arne Uebelhack bedankt sich bei allen, die den Verein und insbesondere diese Veranstaltung zu unterstützen. Sabina Schönfelder zum Beispiel hat dem Verein 300 Euro gespendet, um alles absichern zu können. Ein Beispiel, das auch anderen als Vorbild dienen könnte. Immerhin hat der Verein derzeit 138 Mitglieder. Das bedeutet, dass jeder sechste Golzower darin Mitglied ist.

Tischtennis gehört traditionell zu den Sportarten, in denen die Golzower aktiv sind. Aktuell sind es noch 14, die in den beiden Mannschaften in der ersten Kreisliga und in der zweiten Kreisklasse spielen. Eine Nachwuchsgruppe gibt es nicht. Arne Uebelhack verweist zum einen auf die Schwierigkeit, einen Übungsleiter zu finden. Zum anderen gab es bislang nur zwei Kinder, die Interesse gezeigt haben. "Wir wollen wieder eine eigene Nachwuchsgruppe bilden. Auch das ist ein Ziel dieses Volkssportwettkampfes hier. Da schauen wir natürlich genau hin, ob es Talente gibt, die man entwickeln kann." Aktuell gibt es eine gute Tischtennis-Nachwuchsarbeit im benachbarten Zechin. Was von den Golzowern ausdrücklich begrüßt wird. Schließlich ist es egal, in welchem Verein die Kinder und Jugendlichen trainieren. "Wichtig ist, dass sie sich für den Sport begeistern können und in ihrer Freizeit etwas Sinnvolles machen", erklärt der SV-Vorsitzende.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Vereinen gibt es vor allem im Fußball. Die Nachwuchsmannschaften von Gorgast, Manschnow und Golzow trainieren in einer Spielgemeinschaft. Im Winter nutzen sie die Oderbruchhalle in Golzow und die Schulturnhalle in Manschnow. In der warmen Jahreszeit wird auf dem Sportplatz in Gorgast trainiert. Und ab dieser Saison auch wieder auf dem Sportplatz in Golzow, den der SV gepachtet hat.

Großer Beliebtheit erfreut sich der Dart-Sport. Vor kurzem wurde das 4. Golzower Mitternachtsdartturnier durchgeführt, bei dem 80 Darter bei den Männern und 17 bei den Frauen teilnahmen. Und auch die von Sabine Großkopf betreute Frauensportgruppe hat mehr Zuspruch bekommen. "Als Vorstand haben wir uns vorgenommen, erstmals wieder eine große gemeinsame Weihnachtsfeier des Vereins zu veranstalten", erklärt Arne Uebelhack.