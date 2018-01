Jugend glänzt fehlerfrei

Nadja Voigt

Falkenberg (MOZ) "Die Jugend macht keine Fehler", kommentierte Manja Lindner schon während des Spiels. Und die Geschäftsführerin des Kreissportbundes Märkisch-Oderland sollte Recht behalten. Sieger des 53. "Manfred-Heisrath-Gedenkturniers" im Fußballtennis wurde das Team mit den beiden jüngsten Teilnehmern.

Der sportliche Ehrgeiz trieb sie alle an, die Teilnehmer des 53. "Manfred-Heisrath-Gedenkturniers" im Fußballtennis, das am Sonnabend in der Turnhalle der Grundschule "Alex Wedding" in Falkenberg zwischen 9 Uhr und 13 Uhr ausgetragen wurde. 20 Jahre war der jüngste Teilnehmer, stolze 77 der älteste. Manfred Struck heißt er und nimmt seit vielen Jahren an dem Traditionsturnier teil.

Als einzige Frau dabei war Manja Lindner, Geschäftsführerin des Ausrichters, dem Kreissportbund Märkisch-Oderland. "Ich möchte heute noch mal einen Satz gewinnen", sagte sie am Spielfeldrand. Da war gut die Hälfte der Wettkampfzeit schon rum. Gemeinsam mit Knut Koall und Volker Obst kämpfte Manja Lindner im "Team Koall".

Mit 1:7 Punkten kam ihre Mannschaft schlussendlich jedoch "nur" auf den fünften Platz. Gefolgt vom "Team Miserius" um Bernd Miserius, Werner Schwarz und Jürgen Struck auf Platz 4 mit 2:6 Punkten. Auf dem dritten Platz landeten mit 4:4 Punkten Harry Mundt, Georg Stolze und Martin Zobel vom "Team FC Strausberg". Den zweiten Platz erkämpften sich Frenk Liebisch, Waldemar Barzyk und Norbert Langanke vom "Team Liebisch" mit 6:2 Punkten. Den deutlichen Sieg fuhr mit 7:1 Punkten das Team vom Kreissportbund ein. Mitglieder: Dieter Schäfer und die Youngster Matthias Reichelt und Christopher Poplien.

Bereits zum 53. Mal wurde das Traditionsturnier, nach seinem Tod 2005 nach Sportlehrer- und Trainerlegende Manfred Heisrath benannt, ausgetragen. Allerdings hatte eine Krankheitswelle gleich vier Teilnehmer, darunter auch "Hausherr" Willi Huwe, aus dem Rennen genommen. Dafür statteten Hans-Elmar Franke, Vorsitzender des Falkenberger Sportvereins "Theodor Fontane" und Ortsvorsteherin Karin Fritsche dem Turnier traditionsgemäß einen Besuch ab. Hinter den Kulissen sorgten Anne und Manfred Böse, Siegfried Lux, Dieter Süßbier und Dieter Witthuhn als treue Helfer für einen reibungslosen Ablauf, betonte Kreissportbund-Vorstandsmitglied Reinhard Förster. "Die Siegerehrung fand traditionell im freundlichen Rahmen auf der Carlsburg statt, dessen Chef unsere Veranstaltung rührend unterstützt."

Bereits zu DDR-Zeiten wurde das Fußballtennis-Turnier aus der Taufe gehoben. "Es wurde anfangs sogar mal über Turnbänke gespielt", erinnert Reinhard Förster. Nun hängt das Volleyballnetz auf einer Höhe von 1.30 Metern und es wird - ebenfalls wie beim Volleyball - mit drei Berührungen gespielt. Dafür im Tennisfeld und nach Sätzen. "Jeder gegen Jeden" hieß es auch in diesem Jahr bei dem Einladungsturnier, dessen Ausrichter der Kreissportbund Märkisch-Oderland ist. Eine der jeweils spielfreien Mannschaften stellte den Schiedsrichter, Dieter Süßbier und Siegfried Lux agierten als Punktrichter. Zusammengestellt werden die Mannschaften traditionell im Losverfahren. Die Mannschaftskapitäne sind dabei die Sieger des Vorjahres.

Dieter Schäfer, Vorsitzender vom Kreissportbund Märkisch-Oderland, hat vor 13 Jahren in Strausberg eine eigene Abteilung "Fußballtennis" gegründet. Die Herausforderung des Sports sind, da sind sich alle Aktiven einig, vor allem Ballgefühl und Präzision. "Manche selbst von den sehr guten Fußballspielern könnten hier nicht mithalten", ist Manja Lindner überzeugt.