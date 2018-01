Stadtspitze will Chancen nutzen

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt kann auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Diese Botschaft verbreitete Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt am Sonntag im Rathaus. Etwa 250 Frankfurter waren der Einladung gefolgt.

Der Rathaus-Empfang war vor allem ein Rückblick auf das vergangene Jahr und bot wenig Ausblick auf 2018. Das mag daran gelegen haben, dass mit Martin Wilke auch die beiden Beigeordneten Markus Derling (CDU) und Jens-Marcel Ullrich (SPD) auf dem Podest in der Rathaushalle standen und die Drei gemeinsam für die Bilanz stehen. In den kommenzwei Monaten wird jeder für sich um das OB-Amt wetteifern.

Unter Beifall der Besucher hob Wilke hervor, dass die Rücknahme der Pläne zur Kreisgebietsreform durch die Landesregierung gezeigt habe, dass man an den großen Städten im Land nicht vorbei regieren könne. Er dankte den Frankfurtern für ihre klare Haltung und das gezeigte Selbstbewusstsein. Aber auch die mehr als 500 Veranstaltungen zum Luther-Jubiläum hätten viele Frankfurter und auch Touristen zur Teilnahme mobilisiert.

Wilke zeigte Verständnis, dass es manchen Frankfurtern bei bestimmten Entwicklungen immer noch zu langsam gehe. Er verwies jedoch darauf, dass beispielsweise die Arbeitslosigkeit 2017 auf das Rekordtief von 8,2 Prozent sank. Und entgegen von Prognosen aus dem Jahr 2014 die Stadt 2017 deutlich mehr Einwohner hatte als vorhergesagt. Für 2018 formulierte er dann optimistisch: "Die Herausforderungen sind nicht kleiner, aber die Chancen für die Stadt sind größer."

Mit Spannung wird erwartet, mit welchen Schwerpunkten die Mitglieder der aktuellen Rathausspitze in die parallel zur OB-Wahl stattfindenden Haushaltsgespräche für 2018 gehen werden. Für Jens-Marcel Ullrich haben, wie er am Rande des Empfangs sagte, Investitionen in Schulen, Sport- und Freizeitangebote Priorität. Zugleich will er mit dem neuen Haushalt eine größere Transparenz der Ausgabenpolitik erreichen. Geld von Dritten, dass für einen bestimmten Zweck, beispielsweise im Rahmen eines Schullastenausgleichs in die Stadtkasse fließe, müsse auch für diesen Zweck eingesetzt werden.

An erster Stelle steht für Markus Derling die Investitionstätigkeit. In der Magistrale wie bei Brückensanierungen oder bei der Cityentwicklung müsse kräftig investiert werden. Dabei sei die Stadt auf Mittel des Landes angewiesen. Derling hofft, dass die Frankfurt auch wieder selbst Kredite aufnehmen darf.

Martin Wilke will vier Prioritäten setzen. Das durch die Entlastung des städtischen Haushalts durch das Land verfügbare Geld will er verstärkt in den Reparatur-Rückstau an Schulen und im öffentlichen Raum lenken. Zweitens sieht er den Bedarf, mehr Geld für Sauberkeit in der Stadt einzusetzen. Drittens will Wilke sich für mehr Geld für Bürgerprojekte einsetzen: "Wer etwas für die Stadt tut, soll auch zusätzlich Geld erhalten." Wilke will zudem der Stadtgeschichte fördern, beispielsweise ein Museum, das Frankfurt als Ankommensort für Heimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg darstellt.