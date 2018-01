Treffpunkt für Wissbegierige

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Den Tag der offenen Tür des Strausberger Theodor-Fontane-Gymnasiums nutzte der Förderverein, um neue Mitglieder zu werben. Nachwuchs sucht aber auch die "Fontiweb"-AG, die die Homepage der Schule erstellt.

Der Strausberger Fichteplatz, an dem das Theodor-Fontane-Gymnasium sein Domizil hat, war am Sonnabendvormittag dauerhaft dicht zugeparkt. Ebenso alle umliegenden Straßen. Ein deutliches Zeichen für das große Interesse an Informationen über die große Schule, die beim Tag der offenen Tür besonders für gute Schüler der 4. und 6. Klassen vorgehalten wurden. Denn in Strausberg können besonders aufgeweckte und wissbegierige Kinder wie der achtjährige Aramis Reiser aus Müncheberg schon in der 5. Klassenstufe die besondere Förderung in einer Leistungs- und Begabtenklasse genießen. Dass Aramis das Zeug und die Empfehlung der Grundschule dafür habe, bestätigt sein Opa Bernd Reiser: "Er kann es kaum erwarten." Aramis sagt: "Mit gefällt die Schule sehr gut, aber jetzt muss ich hier erst mal eine Brücke bauen." Denn er steht am Lehrertisch von Daniel Kretschmer im Physikkabinett, der an die Besucher des Tages der offenen Tür Papierblätter ausgibt, aus denen sie möglichst tragfähige Brücken basteln sollen. Deren Stabilität wird anschließend mit den unterschiedlichen Gewichten einer Dezimalwaage getestet. Kurz vor Ende war Teo Spitzenreiter mit einem Kilogramm.

Auf dem Weg zum Physikkabinett sind Aramis und Opa Bernd im ersten Obergeschoss am Stand des Fördervereins des Theodor-Fontane-Gymnasiums vorbeigekommen. Vorsitzender Norbert Pose und Mitglied Sandra Lämmerhardt drücken vor ihrem dekorativen und informativen Aufsteller in der Flurecke den Vorbeigehenden ihren Flyer in die Hand. "Wir springen finanziell überall dort ein, wo der Schulträger, also der Landkreis, aussteigt", erläutert Norbert Pose. So werden aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden zum Beispiel Schüleraustausche und die Schülerfirma Eventech unterstützt. Letztere stellt mit ihrer Veranstaltungstechnik regelmäßig die glanzvolle Fontane-Gala im Großen Saal des Campus Bundeswehr Strausberg sicher. "Da wird immer mal wieder ein neues Mikro oder ein Verstärker gebraucht", sagt Pose lächelnd. Seit acht Jahren steht er dem Verein vor, der in diesem Jahr 25. Geburtstag feiert. Auch die Schülerzeitung "Fontaene" fördert der Verein wie auch jährlich einen dreitägigen Rhetorikkurs für alle Zehnklässler.

Wer nicht an die "Fontaene" herankommt, kann sich auf der Homepage des Gymnasiums informieren, www.gymnasium-strausberg.de lautet die Adresse. Lehrerin Helke Kluge unterstützt das Team in organisatorischer Hinsicht. Redaktionell hat derzeit Fabienne Reith den Hut auf. Die Cheftechniker Bastian Wenk und Jonas Langlotz gehen in die 11. Klasse und sind seit der sechsten an Bord: "Wir müssen schon langsam nach Nachwuchs suchen", sagen sie und freuen sich, dass inzwischen 15 Schüler der unterschiedlichen Klassenstufen mitmachen. Gerade sind drei aus der fünften dazugestoßen. Den Sonnabend nutzte auch die vorherige Chefredakteurin Lena Redlich zum Besuch: "Es war richtig schön hier", sagt sie über ihre Schulzeit.