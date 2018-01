Viele Flüsse über Alarmpegel

Küstrin/Köln (ds/dpa) Aufgrund der ungewöhnlich frühen Schneeschmelze führen zahlreiche Flüsse in Deutschland und Polen derzeit Hochwasser. Brandenburg will in diesem Jahr 40 Millionen Euro für neue Deiche ausgeben.

In Köln wurde die Schifffahrt auf dem Rhein am Sonntag eingestellt, weil die Schiffe aufgrund ihrer Höhe keine Brücken mehr unterqueren könnten. Dort ist das Flussbett besonders eng und der Pegel war am frühen Morgen auf 8,35 Meter geklettert. Zum Schutz der Altstadt wurden Tore aufgestellt, die ein Eindringen des Wassers verhindern sollen.

In Düsseldorf, wo der Rhein breiter ist, soll der Höhepunkt erst am Dienstag erreicht werden. Dort stehen 40000 Sandsäcke für Sicherungsmaßnahmen zur Verfügung.

Auch an der Mosel, der Saar und entlang der Donau in Bayern bleibt die Hochwasserlage am Sonntag kritisch. Zumindest aber gab es dort kaum noch Niederschläge wie an den Tagen zuvor. Die Mosel ist bereits seit Sonnabend komplett für Schiffe gesperrt. In Trier waren kleinere Straßen überschwemmt, auch an der Donau im östlichen Bayern standen einzelne Häuser und Grundstücke am Wochenende unter Wasser.

Die Warthe, die bei Kostrzyn (Küstrin) in die Oder mündet, hatte am Wochenende in Gorzów (Landsberg) ebenfalls die erste Alarmstufe überschritten. Deshalb wird in den kommenden Tagen auch nördlich von Küstrin ein Anstieg der Oder erwartet, Gefahr besteht dort aber noch nicht.

Unterdessen gab das Brandenburgische Umweltministerium bekannt, dass in diesem Jahr rund 40 Millionen Euro für den Hochwasserschutz ausgegeben werden. Das Geld stamme aus Töpfen der EU, des Bundes und des Landes, sagte ein Sprecher am Wochenende. Im Vergleich zu 2017 sei die Summe um zehn Millionen Euro angehoben worden.

Das größte Vorhaben, das voraussichtlich noch in diesem Monat starten wird, ist die Erweiterung des ersten Abschnitts des Oder-Deiches zwischen Friedrichsthal und Gartz in der Uckermark. Dafür sind rund 14 Millionen Euro veranschlagt worden. Der bestehende Deich wird auf einer Länge von 3,5 Kilometern neu aufgebaut. Dazu gehört auch die Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg.

Im Frühjahr beginnen die Arbeiten an der Elbe in der Prignitz, wo eine Hochwasserschutzanlage am Lindendeich auf Vordermann gebracht werden soll. 800 000 Euro aus Landesmitteln werden dafür eingesetzt. Ab Herbst ist ein weiterer Elbe-Abschnitt bei Hinzdorf in der Prignitz an der Reihe.

Seit dem Oder-Hochwasser von 1997 wurden im Land Brandenburg 267 Kilometer Deiche erweitert, neu gebaut oder zurückverlegt. Dafür wurden 490 Millionen Euro eingesetzt.