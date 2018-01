HSC-Damen beweisen starke Moral

Christopher Kranich

Doberlug-Kirchhain (MOZ) Die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt haben zwar auch das neunte Spiel in der Brandenburgliga nicht gewinnen können, zeigten aber eine gute Leistung, auf die man aufbauen kann. Beim VfB Doberlug-Kirchhain unterlagen sie nach 60 intensiven Minuten mit 36:31 (16:12).

Schon bei der Kabinenansprache vor dem Spiel merkte man, dass in dieser Mannschaft noch Leben steckt. Trainer Heiko Hillebrand griff zu einem kleinen psychologischen Trick, der seine Wirkung nicht verfehlte. "Ich möchte nicht verraten, was wir besprochen haben, aber ich hatte den Eindruck, dass wir genau das brauchten," so der Coach geheimnisvoll. Es war auf jeden Fall so laut in der Kabine, dass man das gesamte Team bis auf den Zuschauergang hören konnte.

So kamen die HSC-Frauen viel wacher und besser ins Spiel als in den bisherigen Partien. Die Gerberstädterinnen gingen zwar nach einer Minute in Führung, doch diese beantwortete Nadine Lauersdorf vom Kreis nach einem sehenswerten Anspiel von Carol-Ann Blankenfeld zum 1:1. Bis zum 2:2 in der fünften Minute blieb es ein enges Spiel. Danach gelang es den Gastgeberinnen, sich mit fünf Toren in sechs schwachen HSC-Minuten auf 7:2 abzusetzen. Dann besannen sich die Frankfurterinnen wieder auf ihr Spiel. Konsequent wurden Spielzüge angesagt, gespielt und vollendet. So verkürzten sie nach 23 Minuten auf 10:12. Leider verloren die HSC-Frauen zum Ende der ersten Halbzeit die Konzentration, sodass es mit 12:16 zum Pausentee ging.

Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit verliefen ausgeglichen und bis zum 22:18 warfen beide Mannschaften fast abwechselnd Tore. Erst drei erneut unkonzentrierte Minuten der HSC-Frauen wussten die VfB-Frauen zu nutzen und setzten sich auf 25:19 ab. Es drohte die nächste hohe Niederlage und Heiko Hillebrand zog in der 43. Minute die grüne Karte. Er appellierte an sein Team, sich nicht aufzugeben. Es ging nochmal ein Ruck durch die gesamte Mannschaft, die auf einmal wie entfesselt aufspielte. Vor allem Anne Liebenthal war kaum zu halten und zeigte sich aus dem Rückraum wurfgewaltig. Mit einem 5:1 in binnen von vier Minuten war man wieder auf 24:26 dran. Sichtlich nervös legten nun die Gastgeberinnen die Timeout-Karte auf den Tisch. Es war nun ein wieder ein enges und hochspannendes Spiel auf Augenhöhe. Leider beeinflussten vor allem in dieser "Crunchtime" die schwachen Schiedsrichter das Spielgeschehen sehr einseitig und es hagelte mehrfach völlig unverständliche und fragwürdige Zwei-Minuten-Zeitstrafen und Siebenmeter-Entscheidungen gegen die Gäste. Die HSC-Frauen mussten so die letzten Minuten immer wieder in Unterzahl spielen und hatten zudem mit dem nicht immer fairen Publikum zu kämpfen. So gelang es den Doberlugerinnen, den Vorsprung bis zum Ende zu verteidigen und am Ende einen etwas zu hohen 36:31 Heimsieg einzufahren.

Trainer Heiko Hillebrand nach dem Spiel: "Ich bin heute unglaublich stolz auf mein Team. Wir haben eine tolle Reaktion nach den zuletzt schwächeren Partien gezeigt. Das erste Mal sind wir als richtiges Team aufgetreten, wo jeder für jeden gekämpft und sich gefreut hat. Wir haben dem jetzigen Tabellenführer mehr als nur Paroli geboten und ihm einige Schweißperlen bereitet. Genauso eine Leistung möchte ich auch in der nächsten Woche sehen."Fazit: Die HSC-Frauen haben eindrucksvoll bewiesen, dass in dem Team noch Leben steckt und der Glaube noch nicht erloschen ist. Vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung (acht von neun Feldspielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein) und die tolle Moral machen Hoffnung für die nächsten Aufgaben. Gelingt es dem Team, die Leistung über 60 Minuten abzurufen, werden die Karten in der Rückrunde neu gemischt.

An den nächsten Wochenenden warten zwei Heimspiele auf die HSC-Frauen. Zum Abschluss der Hinrunde sind am Sonnabend um 17 Uhr die Frauen des SV Lok Rangsdorf zu Gast.

HSC: Anita Tumaszyk - Lisa-Marie Busse (8/5), Anne Liebenthal (7), Lisa Berger (6), Nadine Lauersdorf (4), Sabina Roszak (2), Carol-Ann Blankenfeld (2), Julia Kupper(1), Nadine Wegener (1), Kathleen Rußmann

Schiedsrichter: Heiko Schulz, Dirk Hoffmann - Siebenmeter: HSC 5/5, Doberlug 9/8 - Zeitstrafen: HSC 6, Doberlug 1 - Zuschauer: 100